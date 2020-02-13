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Araban'da 10 yıl sonra ilk kez yoğun kar yağışı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.02.2020 12:32 | Son Güncelleme

Gaziantep'in Araban ilçesinde, yaklaşık 10 yıl aradan sonra yoğun şekilde yağan kar, çiftçileri ve vatandaşları sevindirirken, ilçe genelinde de kartpostallık manzaralar da oluşturdu.

Araban'da 10 yıl sonra ilk kez yoğun kar yağışı

Gaziantep’in Araban ilçesinde çiftçileri sevindiren yılın ilk kar yağışı ilçe merkezindeki Recep Tayyip Erdoğan Parkı’nda ve kırsal mahallelerinde kartpostallık manzaralar oluşturdu. İlçede, 10 yıl aradan sonra ilk kez yoğun bir şekilde görülen kar yağışıyla vatandaşlar ve çiftçiler de büyük sevinç yaşadı. Özellike Araban Ovası’nda değişik tarım ürünleri yetiştiren çiftçilere kar yağışını memnuniyetle karşıladı.

İlçede, çiftçilik ve tarım işçiliği yaparak geçimlerini sağlayan vatandaşlar, yaklaşık 10 yıl aradan sonra gelen yoğun kar yağışının Araban Ovası’ndaki toprağı suya doyurup su seviyesini de yükselteceğini belirterek, ’’Kar yağışı için sevinçliyiz’’ dediler.

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Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun ise, "Yaklaşık 10 yıldan beri Araban ilçesine böyle etkili ve yoğun kar yağmamıştı. Önceki yıllarda ilçeye yılda bir defa yağmurla birlikte kısa süreli yağan ve etkili olmayan kar yağışları olurdu. Yaklaşık 10 yıl aradan sonra ilk defa ilçe genelinde akşam saatlerinde başlayıp gece boyunca etkili olarak kar yağışı devam etti. Sabah saatlerinde de etkili olan kar ilçeyi beyaza bürüdü. Araban Ovası da 10 yıldır böyle bir kar almamıştı. Bu kar yağışı, hububat ekili alanlara, kırsaldaki Antepfıstığı ağaçlarına, zeytin bahçelerindeki ağaçlara ve üzüm bağlarına iyi gelecektir. Yer altındaki su seviyesini de yükseltecek olan yoğun kar yağışı Arabanlı çiftçilerimiz için altın değerindedir’’ diye konuştu.

Kar yağışı nedeniyle ilçede okulların 1 gün süre ile tatil edildiği açıklamasıyla da Arabanlı öğrenciler de sevinç yaşadı.

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Kaynak: İHA

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