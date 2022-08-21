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Arabayla katılmanın yasak olduğu düğün konvoyu! Gelin duvağını kaskına taktı... "Hayalimizdi"

21.08.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de motosiklet tutkunu çift, düğün konvoyunu motosikletten yaparak dünyaevine motosikletle girdi. Konvoya arabanın girmesi yasaklandı. Motosikletli düğün konvoyunu gören ise bir daha baktı. Duvağını kaskına takan motosikletli gelin ise şaşırttı. Damat Cihan Bedrik, "Zaten hayalimizdi böyle bir konvoy yapmak." dedi.

Arabayla katılmanın yasak olduğu düğün konvoyu! Gelin duvağını kaskına taktı... "Hayalimizdi"

Düzce'de motosikletli düğün konvoyu şaşkınlığı yaşandı. Düzce Riders Motosiklet Kulübü Başkanı Cihan Bedrik ve kulüp üyesi Şimal, geçtiğimiz hafta sonu dünyaevine girdi. Motosiklet tutkunu Cihan Bedrik, artan motosiklet kazaları ve güvenli sürüşüne dikkat çekmek için gelin arabasını motosikletten yaptı. Düğüne araba ile katılmak da yasaklandı. Davetliler de düğün konvoyuna motosiklet ile katıldı.

MOTOSİKLETLİ DÜĞÜN KONVOYU!

Kask ve korumalıklarını takan damat ve davetliler gelin almaya gitti. Şimal Cihan da eşinin arkasına binerek, konvoya eşlik etti. Gelin ve damadı motosikletin üzerinde görenler ise büyük şaşkınlık yaşadı.

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"HAYALİMİZDİ"

Motosikletli düğün konvoyu yaparak, hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Cihan Bedrik, "Kulüp başkanıyım. Düzce’de 300 motorcu arkadaşımız var. Zaten hayalimizdi böyle bir konvoy yapmak.

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Düğün konvoyuna kişilerin araba ile katılmalarına izin vermedik. Son zamanlarda artan motosiklet kazaları, güvenli sürüş gibi şeylere de dikkat çekmek için böyle bir konvoy düzenledik. Motosiklet konvoyumuzun görüntüleri, sosyal medyaya yüklenmesinin ardından viral oldu. Herkes telefonla aradı. Konvoyu video çekenler olmuş. Bunları bizlerle paylaşan oldu. Epeyce ilgi gördü" dedi.

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"İLK DEFA GELİN MOTOSİKLETİ YAPTIK"

Heyecanlı ve güzel bir konvoy olduğunu belirten Bedrik, "Eşim Şimal’in bu durumdan haberi vardı ve hazırlıklıydı. Gelinliği ve ekipmanlarını ona göre hazırladı. Her zamanki gibi güvenlik önlemlerini aldı ve kaskına da duvak yaptı. O şekilde arkama bindi. Yaz sezonu gelince motosiklet sürüşleri biraz artıyor. Önlemsiz motosiklete binenler çok oluyor. Dikkatsiz sürücüler oluyor. Buna dikkat çekmek amaçlı bizim çalışmalarımız var. Burada düğünü de bahane ederek böyle bir konvoy düzenlemiş olduk" şeklinde konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Düzce düğün Düğün konvoyu motosiklet
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