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Araç içinde kanlı infaz! Enselerinden vurulmuş halde bulundular

20.02.2024 15:25 | Son Güncelleme:
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Beylikdüzü’nde kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Enes Hallaç (27) ve Eren Özyurt (34), araç içerisinde iddiaya göre enselerinden vurularak öldürüldü. Hallaç ve Özyurt'un uyuşturucu ticareti ve adam yaralama suçlarından kayıtları olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Araç içinde kanlı infaz! Enselerinden vurulmuş halde bulundular

Dehşete düşüren olay, 19 Şubat saat 1 sıralarında Dereağzı Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre boş bir arsada silah sesleri geldiği ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri bölgede park halindeki bir otomobili inceledi. Araç içerisinde 2 kişinin kanlar içinde iddiaya göre ensesinden vurulmuş hareketsiz olduğunu fark eden polis sağlık ekiplerine haber verdi.

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Hastaneye kaldırılan ve burada hayatını kaybeden şahısların Enes Hallaç (27) ve Eren Özyurt (34) olduğu öğrenildi. Şahısların yapılan sorgulamalarında ise Eren Özyurt’un gasp, yaralama ve uyuşturucu kullanmaktan, Enes Hallaç’ın ise uyuşturucu ticareti adam yaralama gibi suçlardan kaydının olduğu öğrenildi.

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POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Hayatını kaybeden şahısların cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Polis ekipleri ise savcılık talimatıyla konuyla ilgili incelemelere başladı. Polis olayın faili kaçan şüphelileri arıyor.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Beylikdüzü
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