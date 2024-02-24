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  4. Aracın sağından geçti, bin 506 lira ceza evine gönderildi! Müfettişe isyan etti: Tamamen keyfi

Aracın sağından geçti, bin 506 lira ceza evine gönderildi! Müfettişe isyan etti: Tamamen keyfi

24.02.2024 16:14
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Son günlerin tartışılan konularından olan trafik müfettişlerinin kestiği cezaya bir yenisi daha eklendi. Bu kez olay Samsun'da yaşandı. Üç şeritli yolda sol şeritten yavaş giden bir aracın sağından geçen Onur Çelebi'ye 1506 lira ceza kesildi. Duruma isyan eden sürücü, "Fahri trafik müfettişinin herhangi bir kanıtı var mı? Tamamıyla keyfi ceza olduğu kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

Aracın sağından geçti, bin 506 lira ceza evine gönderildi! Müfettişe isyan etti: Tamamen keyfi

Samsun’da trafikte önündeki aracın sağından geçen sürücüye fahri trafik müfettişi tarafından bin 506 TL ceza yazıldı. Sürücü cezayı 'haksız' bularak mahkemeye taşıdı.

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"ARACIN SAĞINDAN GEÇTİN"

Otomobili ile Atakum ilçesinden Canik ilçesine giden 27 yaşındaki Onur Çelebi, üç şeritli yolda sol şeritte önünde giden otomobilin kendisine yol vermediği gerekçesiyle sağından geçti. Bunu gören bir fahri trafik müfettişi tarafından sürücüye 'aracın sağından geçtiği’ gerekçesiyle ceza yazıldı. Adresine bin 506 TL trafik cezası gelen sürücü şoke oldu.

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"TRAJİKOMİK BİR OLAY"

Önünde giden otomobilin düşük hızda sol şeritten gittiğini ve kendisinin de hız limitine uyarak önündeki otomobilin sağından geçtiğini belirten Onur Çelebi, fahri trafik müfettişinin yazdığı cezaya Samsun Adliyesi'ne giderek itiraz etti. Çelebi, "Trajikomik bir olay. Son birkaç ay içinde fahri trafik müfettişi bana iki kere ceza yazmış. Sağdan geçme cezasına itiraz ettim. Bu cezaların birçoğu hakimliklerce iptal ediliyor” dedi.

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"KEYFİ BİR CEZA"

Her sabah ve akşam Atakum ilçesi ile Canik ilçesi arasında gidiş-geliş yaptığını anlatan Çelebi, “Sabah giderken saat 08.08’de aracın sağından geçmek suretiyle bin 506 TL ceza yedim. Bu cezanın yoruma açık bir ceza olması sebebiyle önce bir araştırdım. Sonrasında baktım ki ceza fahri trafik müfettişi tarafından yazılmış. İkisi birleşince bu cezasının kesinlikle itiraza açık bir durum olduğunu ve iptal edildiğini öğrendim. ‘Aracın sağından geçmek suretiyle ceza’ nedir onu hala çözemedim. Sol şeritte giden bir araç hız sınırının çok altında gidiyorsa, ben ise sağından hız limitine uyarak geçiyorsam bana nasıl ceza yazılır? Fahri trafik müfettişinin herhangi bir kanıtı var mı? Tamamıyla keyfi ceza olduğu kanaatindeyim" diye konuştu. (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Müfettiş Samsun
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