Aracınızda güvenli telefon kullanımı için en iyi araç telefon tutucu çeşitleri

Acil çağrılara cevap vermek, navigasyonu kullanmak ya da müzik dinlemek gibi ihtiyaçlar nedeniyle sürüş esnasında cep telefonlarına ihtiyaç duyabiliriz. Tabii bu durum da sürüş güvenliğini tehlikeye atabilir. Hem sizin hem trafikteki diğer yaya ve araçların güvenliği için telefon tutucular hayati önem taşır. Ancak telefon tutucunun rahat kullanılan, güvenli tutuş sağlayan ve kullanışlı bir tasarıma sahip olması gerekir. Aksi halde telefon kullanmak riskli olabilir. Sürüş güvenliğini riske atmadan telefon kullanmanıza yardım edecek ürün arayışındaysanız sizin için listelediğimiz telefon tutucuları inceleyebilir, beğendiğiniz ürünleri tek tıkla satın alabilirsiniz.

1. Konforlu kullanım sunan Baseus Osculum Telefon Tutucu

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En iyi araç telefon tutucu araştırmamızda ilk tavsiyemiz olan Baseus Osculum Telefon Tutucu, 12.7 cm x 5.1 cm x 5.1 cm boyutuna ve 0.2 gram ağırlığına sahip. 360 derece dönebilen tasarımı sayesinde telefonu yatay ya da dikey şekilde yerleştirebilirsiniz. Vakumlu vantuzu ile araç camına ve torpidoya yapışabilen telefon tutucu, aracı sağlam kavradığı için telefonun sürüş sırasında düşmesini engeller. Ürün, üzerinde bulunan şarj girişi ile telefonunuzu şarj etmenizi de sağlar.

Şık siyah rengiyle aracınıza çok yakışacak Baseus Osculum Telefon Tutucu'yu satın almak için sizi böyle alalım.

2. Şık tasarımıyla Sandberg 402-91 Mobil Tutucu

Araba için telefon tutucu araştırmamızda sırada Sandberg 402-91 Mobil Tutucu var. Esnek kolu ile sağa ve sola hareket ettirilebilen ürün, vakumlu vantuzu sayesinde alet gerekmeden kolayca araç camına takılır. 4.5 cm tutucu kol aralığına ve 9.0 cm genişliğine sahip araç aksesuarını birçok telefon modeli ile kullanabilirsiniz. 360 derece dönebilen ürünün baş kısmını dikey ve yatay şekilde çevirebilirsiniz. Ürün, güçlü kavrama özelliği olduğu için en zorlu yollarda bile telefonun kaymasını ve düşmesini engelleyerek telefonun zarar görmesinin önüne geçer. Yumuşak pabuçları ise telefonun çizilmesine mani olur.

Sandberg 402-91 Mobil Tutucu'yu detaylı incelemek ve sepete eklemek için buraya tıklayın.

3. Araç içinde az yer kaplayan Promate Airgrip Telefon Tutucu

İyi bir araç telefon tutucu arıyorsanız Promate Airgrip Telefon Tutucu'yu mutlaka incelemelisiniz. 360 derece dönebilen ürün, telefonunu istediğiniz şekilde takmanıza imkan verir. Havalandırmaya monte edilen ürün, ergonomik tasarımı sayesinde araç içinde fazla yer kaplamayarak yerden tasarruf etmenizi sağlar. Güçlü mıknatıs özelliği ile telefonları tutan araç aksesuarı, tutucu pabuçları olmadığı için bütün telefon modelleri ile uyum gösterir. Güçlü kavrama özelliği, telefonunuzun kaymasına ve düşmesine izin vermez. Böylece cihazın düşüp zarar görmesini önler.

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4. Estetik duruşu ile Ugreen Telefon Tutucu

Kaliteli araç telefon tutucu modelleri arasında gösterilen uzay grisi rengindeki Ugreen Telefon Tutucu, 10 cm x 10 cm x 9.7 cm boyutuna ve 92 gram ağırlığına sahip. Farklı tip ve boyuttaki araç havalandırmalarına takılabilen ürünün mesafesini ve açısını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Otomatik kilitleme özelliği bulunan araç aksesuarı, telefonu tek elle takıp çıkarmanıza olanak sağlar. Yanda ve alta bulunan tutucular, telefonu tam olarak kavradığı için engebeli yollarda telefonun kayıp düşmesini önler. 360 derece dönen bilyeli başı sayesinde telefonu ister yan ister dik şekilde kullanabilirsiniz.

4.7 ile 7 inç arasındaki akıllı telefonlarla kullanabileceğiniz Ugreen Telefon Tutucu'yu satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

5. Mıknatıs tutuş özelliği ile Spigen Kuel H12 Telefon Tutucu

En iyi araç içi telefon tutucu markası arasında yer alan Spigen Kuel H12 Telefon Tutucu, şık tasarımıyla göz doldurur. Küçük tasarımı sayesinde araç içinde olabildiğince az yer kaplayarak yerden tasarruf etmenize yardım eder. ‎4.5 cm x 5 cm x 6 cm ebadında ve 100 gram ağırlığındaki telefon tutucuyu araç havalandırmasına takarak kullanabilirsiniz. Güçlü mıknatısıyla güvenli bir tutuş sergileyen ürün, telefonun kaymasını ve düşmesini önler. 360 derece dönebilen bilyesi ise sağa, sola, aşağıya ve yukarıya rahatlıkla hareket eder. Böylece ürünü görüş açınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.

Tüm telefon modelleri ile uyum sağlayan Spigen Kuel H12 Telefon Tutucu'yu detaylı incelemek ve sepete eklemek için buraya tıklayın.

6. Zarif tasarımı ile Ttec Easy Drive Grip Telefon Tutucu

En iyi araç içi telefon tutucu modellerden biri de Ttec Easy Drive Grip Telefon Tutucu. Vakumlu vantuzu olduğu için ürünü araç camına ya da torpidosuna yapıştırarak kullanabilirsiniz. Ekstra güçlü mıknatısı ile telefonun kaymasını ve düşmesini engelleyen ürün, sürüş sırasında güvenli kullanım sunar. Döner başlık, telefonu dik ve yatay şekilde kullanmanızı sağlar. Tutma pabuçları olmadığı için her türlü telefon modeline uyar. Küçük yapısı ile fazla ter kaplamayan araç aksesuarı, dayanıklı yapısı sayesinde uzun süre sorunsuz kullanılır.

Sürüş güvenliği sağlayan Ttec Easy Drive Grip Telefon Tutucu hakkında bilgi almak ve ürünü sipariş etmek için buraya tıklayın.

7. Kullanışlı yapısı ile Syrox H12 Telefon Tutucu

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2 parçadan oluşan Syrox H12 Telefon Tutucu'yu kaliteli bant özelliği sayesinde araç içinde istediğiniz yere yapıştırarak kullanabilirsiniz. ürün, yüksek performanslı mıknatısı olduğundan telefonu güçlü bir şekilde tutarak kayma ve düşmeleri önler. Böylece cihazınıza zarar gelmesine mani olur. Ergonomik tasarımı ile az yer kaplayan ürün, yerden tasarruf etmenizi sağlar. Tüm telefon modelleriyle kullanılabilir. Kolay sökülen yapıştırma bandı, araç yüzeyinden rahatça temizlenir.

Dayanıklı yapısı ile uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanabileceğiniz Syrox H12 Telefon Tutucu'yu satın almak için buraya tıklayın.

8. Uzun ömürlü Letang Telefon Tutucu

Plastik materyalden üretilen Letang Telefon Tutucu, silikon ve vakum özellikli yapışma sistemi sayesinde hem araç camına hem torpidoya kolayca tutunur. Bütün telefon modelleri için rahatça ayarlanabilen yan pabuçları, telefonların çizilmesine ve zarar görmesine neden olmaz. Aşağı ve yukarı 270 derece oynayabilen araç aksesuarı, kendi etrafında da 360 derece dönebilir. Böylece telefonunuzu istediğiniz açıda kullanabilirsiniz. Güçlü kavrama özelliği ile cihazların kayıp düşmesini engeller. Şık siyah rengiyle aracınıza farklı bir hava katan telefon tutucu ile navigasyonu kullanırken telefonu elinizde tutmanıza gerek kalmaz.

Letang Telefon Tutucu'yu detaylı incelemek ve sepete eklemek için buraya tıklayın.

9. İşinizi kolaylaştıran Teknoloji Gelsin Telefon Tutucu

4.7 - 6.6 inç arasındaki telefonlar için uygun olan Teknoloji Gelsin Telefon Tutucu'yu ızgara klipsi sayesinde aracın havalandırma kısmına takarak kullanabilirsiniz. Cihazın ağırlığı ile çalışan kavrama sistemi, 3 merkezli yer çekimi noktası ile telefonu sıkıca kavrar ve düşüp zarar görmesini önler. ABS plastikten elde edilen ürün, telefonun çizilmesine neden olmaz. 360 derece dönebilen tasarımı ile telefonu ihtiyaç duyduğunuz açıda kullanabilirsiniz. Şarj giriş portu bulunan telefon tutucu, şarj kablosu yardımı ile cihazınızı kolayca şarj etmenize yardım eder.

Dayanıklı yapısı ile uzun süre size eşlik edecek Teknoloji Gelsin Telefon Tutucu hakkında bilgi almak ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

10. Estetik görünümü ile Enshall Telefon Tutucu

Sizin için seçtiğimiz son öneri ise Enshall Telefon Tutucu. Ürün, klipsleri sayesinde araç havalandırmasına takılarak kullanılır. Sağlam mıknatıs özelliği ile telefonu tam olarak kavrayan ürün, sarsılmalardan etkilenmediği için cihazın düşmesini engeller. Şık tasarıma sahip telefon tutucu, küçük boyutu ile araç içinde fazla yer kaplamaz. Yan pabuçları bulunmadığı için bütün telefon modellerine uyum sağlar. Sağlam materyallerden üretilen araç aksesuarı, uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanılır.

Estetik görünümlü Enshall Telefon Tutucu'yu satın almak için sizi böyle alalım.

