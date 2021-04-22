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Aracıyla köpeği ezdi, arkasına bile bakmadı

22.04.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Gemlik ilçesinde minibüsün çarptığı sokak köpeği telef oldu. Aracın sürücüsü yoluna devam ederken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Aracıyla köpeği ezdi, arkasına bile bakmadı

Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bugün sabah saatlerinde sürücüsü henüz tespit edilemeyen minibüs, yolun ortasında duran sokak köpeğine çarptı. Sürücü yoluna devam ederken, o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Öldüğü belirlenen köpek, çevredekilerin bilgi verdiği belediye ekiplerince kaldırıldı.

Bölgede esnaflık yapan Melahat Çakır, sabah iş yerine geldiğinde köpeğin hareketsiz yolda yattığını söyledi. Köpeği her sabah beslediklerini kaydeden Çakır, “İlk başta uyuyor zannettim. Diğer arkadaş gelerek öldüğünü söyledi. Güvenlik kamerasından baktık, hayvan çiğnenmiş, kaçamamış, araç sürücüsü de beklemediği için olay öyle görünüyor. Hayvanın kalkıp yana geçmesini beklemeden müdahale olmuş. Geldiğimde ölüydü. Belediye ekiplerine haber verdim, ekipler geldiler, götürdüler. Çok üzgünüz, her sabah doyuruyordum. Elim ayağım tutmuyor sabahtan beri” diye konuştu.

Çakır, konu ile ilgili olarak polise şikayette bulunacaklarını söyledi.

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(DHA)

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