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  4. Araçların üzerinde kendini gösterdi! İstanbul Sahra Çölü’nden gelen toz bulutunun etkisi altına girdi

Araçların üzerinde kendini gösterdi! İstanbul Sahra Çölü’nden gelen toz bulutunun etkisi altına girdi

31.03.2024 06:51
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Sahra Çölü üzerinden Türkiye’ye kadar gelen toz bulutu gece yarısı İstanbul’u etkisi altına aldı.

Araçların üzerinde kendini gösterdi! İstanbul Sahra Çölü’nden gelen toz bulutunun etkisi altına girdi

Suriye’nin Sahra Çölü üzerinden kuvvetli rüzgarla birlikte Türkiye’ye giriş yapan toz fırtınası İstanbul’a kadar ulaştı. İstanbul’un bazı semtlerinde etkisini hissettiren toz bulutu vatandaşları olumsuz etkiledi.

Gece yarısı kent toza bürünürken, vatandaşların evde olduğu sırada yaşanan toz taşınması özellikle araçların üzerinde kendini gösterdi. Çok sayıda aracı toz bulutu kapladı. Meteoroloji yetkilileri vatandaşları sağlık açısından uyarırken, toz bulutunun ardından çamur yağışlarının beklenildiğini bildirildi.

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Toz taşınımı nedeniyle hava kirliliğinin 4 gün süreceği bildirilirdi. Öte yandan uzmanlar, gözlerde acı hissi, nefes darlığı, halsizlik ve baş ağrısı gibi etkilerinin olabileceği konusunda uyardı. (İHA)

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ef9a4a80-26a2-485d-83c4-b29a5d8b9062Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Sahra Çölü
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