Arak dizisinde İlker Kaleli'ye bomba partner! Çok ünlü bir isim kadroya katıldı

Oyuncuları arasında İlker Kaleli, Bennu Yıldırımlar ve Tülin Özen gibi ünlü isimlerin yer aldığı Arak dizisi yeni bir isim ile anlaştı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre İlker Kaleli'nin partneri flaş bir isim oldu.

İlker Kaleli, Most Yapım imzası taşıyan yeni dizi Arak ile anlaşmıştı. Ender Mıhlar’ın yöneteceği Arak dizisi Show TV’de yayın hayatına başlayacak. Ayberk Çınar, Murat Can Oğuz, Aslı Gönülay ve Ayşin Akbulut’un yazdığı dizinin başrol kadın oyuncusu Öykü Karayel oldu. Yapımcı Murat Can Oğuz’la prensipte el sıkışan Öykü Karayel, “Zeynep” rolünü canlandıracak.

İlker Kaleli’nin “Kara” rolüne hayat vereceği dizide hayatlarını hırsızlık yaparak kazanan Talan ailesinin hikayesi ekrana taşınacak. Dizinin oyuncuları arasında Bennu Yıldırımlar, Tülin Özen, Furkan Kalabalık, Bedir Bedir, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç, Beril Kolcu, Ozan Kasal, Yıldıray Şahinler ve İlker Aksum gibi ünlü isimler yer alıyor.