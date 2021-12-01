Aralık ayı burç yorumları! 2021 Aralık ayında burçları neler bekliyor?

Bu ay Boğa burcu ilişki ve ortaklık konularına odaklanırken, Başak burcu iş hayatıyla ilgili yoğun bir tempo yaşayabilir. Venüs'ün retro yapması ve Mars'ın Yay burcuna geçişi ayın genel gündemini oluşturacak. Peki Aralık ayı Akrep, Kova, Aslan, Oğlak, Yay, Terazi, Yengeç, Balık, İkizler, Başak, Boğa ve Koç burcunun burç yorumları nasıl?

KOÇ

8 Aralık tarihinde Mars ve Jüpiter arasında kare açı meydana geliyor. Aralık ayının ilk 10 günü boyunca hem iş hem özel hayatınızda daha cesur adımlar içerisinde olabilir, korkularınızın üzerine gidebilir, risk alabilir ve zorlukları aşmakla ilgili sınanabilirsiniz. Bu zaman diliminde aşırılıklara gitmeye karşı dikkatli olmalı ve pire için yorgan yakmamalısınız. Öfke kontrol sorunları, hatalı kararlar almanıza neden olabilir. Arkadaşlık ilişkilerinizde gerilimler ortaya çıkabilir. Yeni ve farklı ortamlara katılabilir, her zaman bir arada olduğunuz insanlarla mesafeleşmeye gidebilirsiniz. Bugünlerde gerçekçi olmak ile iyimser kalmak arasında bir seçim yapmanız gerekecek. Bir süredir görmeden geldikleriniz ve içinize attıklarınız aniden ortaya çıkabilir, dışa vurabilir ve dile getirebilirsiniz.

13 Aralık tarihinde Mars Yay Burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren son 2 aydır aktif bir şekilde meşgul olduğunuz finans ve sağlık konuları yerini gelecek planlarına bırakmaya başlayacak. Yolculuklar, seyahatler, eğitim konuları ve yasal konularla ilgili aktif gündemler içerisinde olacaksınız. Bu süreçte süregelen ilişkinizde evlilik ve nişan gibi kararlar alabilirsiniz. Partnerinizden bir teklif alabilirsiniz. Bazı Koçlar bu dönemde istifa ve iş değişikliği kararı içerisinde olabilir. Özellikle bir süredir bu konuyla ilgili gel gitler yaşayanlar için bugünler, nihai kararı almaya götürecektir.

17 Aralık tarihinde Venüs Retro hareketine başlıyor. Bugünden itibaren yaklaşık 2 aylık süreç boyunca kariyer süreçlerinizle ilgili, ilişkilerinizin geleceğiyle ilgili gel git içeren durumlar karşınıza gelebilir. Eski iş yerinizden, eski patronunuzdan iş teklifleri alabilirsiniz. Davalar ve yasal süreçlerle ilgili geciken, ertelenen veya uzayan durumlar olabilir. Partnerlik ilişkilerinze, ortaklıklarınıza yaklaşımınızın daha olgun ve akıllıca olması gereken bir zamandasınız. Yarım kalmış ve yolların ayrıldığı ilişkilerde bu dönemde tekrar bir araya gelme ve ortak bir karar alma söz konusu olabilir.

21 Aralık tarihinde Güneş Oğlak Burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında iyimserlik ve yapıcılığı nispeten geride bırakıp, öncü ve lider tarafınızla hareket etmeye başlayacak, geleceğinizle ilgili cesaret içeren bir karar alacaksınız. Kendinizi gösterme, denenmemişi deneme zamanı. Farkınız ve size ait yanlarınızla başarılar elde edebilir, aynı zamanda maddi kazançlar sağlayabilirsiniz. Medya, basın, yayıncılık ve kitle iletişim kanallarıyla iş birlikleri içinde olabilirsiniz.

BOĞA

8 Aralık tarihinde Mars ve Jüpiter arasında kare açı meydana geliyor. Aralık ayının ilk 10 günü boyunca hem iş hem özel hayatınızdaki ilişkilerde ani değişiklikler, aniden gelişen durumlar veya birden büyüyen duygu ve düşünceler gündeme gelebilir. Kontrolsüzlük ve fevrilik, abartılı tepki ve tavırlar bu süreçte her türlü ilişkide krize neden olabilir. Soğukkanlı, kontrollü ve objektif olmanız gereken bir dönemdesiniz. Etrafınızdaki insanlara güvenirken daha temkinli olmanızda fayda var.

13 Aralık tarihinde Mars Yay Burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili daha aktif geçirdiğiniz 2 aylık sürecin sonunda artık finansal konularla daha fazla uğraş içerisinde olacaksınız. Ortaklı iş girişimlerinde finansal konular daha belirleyici olabilir. Krediler ve bankacılık işlemleriyle ilgili doğru planlamalar yapmanız ve daha temkinli hareket etmeniz gereken bir dönem olacak. Eğitimler ve seyahatler için harcamalarınız ve para çıkışlarınız olabilir. Eşiniz kazanç ve birikimleriyle ilgili daha aktif bir sürece girebilir. Eşinizin alım-satım konularına dair planları ayın geri kalanında gerçekleşebilir.

17 Aralık tarihinde Venüs Retro hareketine başlıyor. Bugünden itibaren yaklaşık 2 aylık süreç boyunca geleceğe dair istek ve planlarınızla ilgili kafa karışıklıkları yaşayabilir, duyguları akılla yönetmek isteyebilir, güvende olma ihtiyacıyla pek çok kararınızı finansal konular üzerinden alabilirsiniz. İş hayatında bir süredir planladığınız durumlar bu süreçte bir değişime gidebilir. Geciken terfinizi alabilir fakat beklenen bir terfide de gecikme de yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda özellikle kadınlarla ilişkileriniz önemli olacaktır. Kadın çalışanlarınız, kadın müşterileriniz ve kadın yöneticilerinizle ilişkilerinizde daha kontrollü ve profesyonel olmalısınız.

21 Aralık tarihinde Güneş Oğlak Burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında kadersel şans ve fırsatlar karşınıza gelebilir. Şartların ve koşulların daha çok sizin lehinize olduğunu görmeye başlayabilirsiniz. Ayın ilk yarısındaki karmaşık enerjiler dağılmaya başlayacak ve yaşama dair umutlarınız artacaktır. Yalnızlar için tanışma ve karşılaşmalar, yaş farkı olan kişilerle partnerlik ilişkilerine dahil olma gündemleri olabilir. Evli olan Boğalar için aileler, akrabalar arası ilişki ve iletişim önem kazanabilir.

İKİZLER

8 Aralık tarihinde Mars ve Jüpiter arasında kare açı meydana geliyor. Aralık ayının ilk 10 günü boyunca mevcut düzeninizi ve rutinlerinizi değiştiren ani gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Bu etki bazılarınız için taşınma, düzen değişikliği ve spor, diyet gibi konu başlıklarını gündeme getirirken bazılarınız için iş hayatında yenilik ve değişimleri getirecektir. Bazı iş bağlantılarınızı bitirebilir, istifa gibi radikal kararlar almaya gidebilir veya iş hayatınızla ilgili cesaret isteyen bir karar alabilirsiniz.

13 Aralık tarihinde Mars Yay Burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren çalışma düzeninizde uzun vadeli, güçlü değişimler ortaya çıkmaya başlıyor. İş yeri açma, iş yerinizi taşıma, iş hayatınızla ilgili sosyal çevrenizden destek ve yardım alma gibi konular gündeme gelebilir. Bu tarihten itibaren başlayan yaklaşık 2 aylık süreç, partnerlik ilişkilerinizi de gündeme getirecek ve her türlü ilişkinizde değişen dengeler hakim olacak. Bu dönemde karşınıza kadersel birliktelik, kadersel ilişkiler çıkabilir. Geride bırakmanız gereken insanları daha iyi görebilir ve anlayabilirsiniz. Kişisel alanlara saygı duymak, ilişkilerde doğru özgürlük sınırları içinde olmak önemli olacaktır.

17 Aralık tarihinde Venüs Retro hareketine başlıyor. Bugünden itibaren yaklaşık 2 aylık süreç boyunca artan giderler, borçları ve ödemeleri yönetme çabası, maddi dengeyi sağlama gayreti ve ek kazançlarla ilgili yollar aramak gündeminizde olabilir. Bu dönemde hem finansal konularda hem aşk ilişkilerinizde takıntı ve kaygı, abartılı kontrol çabaları akışı ve şartları daha fazla zorlamanıza neden olur.

21 Aralık tarihinde Güneş Oğlak Burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında finansal konular daha fazla gündeminizde olmaya başlayacak. Karar alırken ve herhangi bir meseleyi ele alırken daha kaygı odaklı davranabilirsiniz. Kendi fikirlerinizde ve alışkanlıklarınızda daha ısrarcı olabileceğiniz bir süreç. Araçlarla ilgili alım-satım konuları, vergiler ve bakımlarla ilgili ödemeler gündeminizde olabilir. İlişkilerinizde ortak zevkler, ortak işler, tutkular ve paylaşımlar partnerlerin bağlılığını güçlendirebilir.

YENGEÇ

8 Aralık tarihinde Mars ve Jüpiter arasında kare açı meydana geliyor. Aralık ayının ilk 10 günü boyunca aşk ilişkilerinizde aniden gelişen, aniden büyüyen konu ve durumlar içerisinde olabilirsiniz. İletişimden kaçınmak, içe çekilmek, mesafeleşme bu süreçte ilişkilerinizi daha fazla zorlayabilir. Bir süredir içinize attığınız beklentilerinizi bugünlerde birden dile getirebilir ve bir yüzleşme yaşayabilirsiniz. Aşk ilişkilerinde finansal konular veya cinselliğe dair gündemler kriz getirebilir. Daha temkinli olma ve duygu kontrolünü sağlama zamanı.

13 Aralık tarihinde Mars Yay Burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren iş hayatınız ve günlük yaşamınızda hız ve hareketlilik artacak. Bir süredir enerjinizde düşüklük hissediyor, iş hayatınızda yavaşlayan durumlar içerisindeyseniz Mars Yay dönemi ile birlikte yaklaşık 2 ay boyunca işlerinizde artış ve hızlanma olacaktır. Eğitim ve konferanslar verebilir, işinizle ilgili eğitimler alabilir, eğitimini aldığınız alanlarda iş fırsatları yakalayabilirsiniz. Atanma ve tayin gibi konular ise bazılarınız için gündeme gelebilir.

17 Aralık tarihinde Venüs Retro hareketine başlıyor. Bugünden itibaren yaklaşık 2 aylık süreç boyunca ilişkilerinizde duygular ve mantıkla hareket etme arasında kararsız kalabilirsiniz. Sevme, sevilme, sevildiğinizi somut bir şekilde görme, sınırları belirli ilişkiler içinde olma, ilişkilerde geleneksel konulara takılma daha fazla ön planda olabilir. Partnerlik ilişkilerinizde aile kurma, aynı evi paylaşma konularında gel gitli bir durum yaşayabilirsiniz.

21 Aralık tarihinde Güneş Oğlak Burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında ilişkileriniz ve insanlar, insanların size olan yaklaşımları ve ilişkilerle ilgili beklentileriniz ön planda olmaya başlayacaktır. Özellikle dostluk ve partnerlik ilişkilerinizde beklentilerinizi bulmak daha önemli ve ilişki süreçleri için belirleyici olabilir. Finansal konular, ilişkilerdeki gündemlerden biri olabilir. Partnerinizin iş hayatında aktif bir süreç, bir zorluğu aşma çabası, mecburiyetler gündeme gelebilir. Yalnız Yengeçler ise bu dönemde iş hayatında daha fazla uğraşa sahip insanlarla tanışabilir.

ASLAN

8 Aralık tarihinde Mars ve Jüpiter arasında kare açı meydana geliyor. Aralık ayının ilk 10 günü boyunca hem ilişkilerinizde hem finansal konularla ilgili güvende olma ihtiyacınız daha fazla olacaktır. Para yönetiminde plansız hareket ettiğinizde ve abartılı harcamalar yaptığınızda finansal krizler bu dönemde kaçınılmaz olabilir. İç huzursuzluklarınızı beslememeye, kendi kendinizi dolduruşlara getirmemeye dikkat edin. Zira bu enerji, ilişkilerinizin kalitesine etki edebilir.

13 Aralık tarihinde Mars Yay Burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren yaşama dair enerjiniz ve motivasyonunuz artmaya başlayacak. Son 2 aydır iç dünyanızda yaşadığınız gerilim ve huzursuzluklar, uyku düzensizlikleri veya bedensel yorgunluk ve hassasiyetler sonlanmaya başlıyor. Yaşama karşı, ilişkilere ve mutlu olmaya dair daha hevesli olacaksınız. İçinizden geldiği gibi hareket etme, kendinizi gösterme, cesaret gerektiren adımları atabilme konusunda süreç sizi daha fazla destekleyecek. Aynı zamanda geçmişin yüklerinden, bilinçaltı korkularınızdan ve sizi ilerletmeyen kişi ve ortamlardan özgürleşmeye başlayacaksınız. Aşk ilişkileri için oldukça keyifli bir süreç başlıyor. Yalnızlar için potansiyeller ve fırsatlar artacaktır.

17 Aralık tarihinde Venüs Retro hareketine başlıyor. Bugünden itibaren yaklaşık 2 aylık süreç boyunca hayatınızda ve günlük yaşamınızda farklılık ihtiyacı duyabilir ve bir kursa yazılmak, bir hobi edinmek, eski bir hobinize dönmek isteyebilirsiniz. Dönemsel diyetler yapabilir veya günlük yaşamınıza sporu zaman zaman katabilirsiniz. Kariyeriniz ve geleceğiniz bu dönemde sizin için daha önemli olmalı ve bireysel hedeflerinizden dış koşullar ve zorunluluklar sebebiyle vazgeçmemelisiniz. Zira bu dönem iş hayatı ve kariyer hedeflerine ulaşmanızla ilgili alanlarda zaman zaman gecikme ve ertelemeleri, dönemsel zorlukları getirebilir.

21 Aralık tarihinde Güneş Oğlak Burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında iş hayatı ve sorumluluklarla daha fazla ilgilenmeye başlayacak ve kendinizi iş hayatınızda, mesleğinizde daha fazla göstereceksiniz. İş arayanlar için daha potansiyel bir zaman dilimi olabilir. Kendinizi geliştirmek, işinizi iyileştirmek ve büyütmekle ilgilenebilir; günlük yaşamınızda yeni bir rutine ve düzene girebilirsiniz. Spora ve diyete dönemsel olarak başlamak için de uygun bir süreç olacaktır.

BAŞAK

8 Aralık tarihinde Mars ve Jüpiter arasında kare açı meydana geliyor. Aralık ayının ilk 10 günü boyunca iş hayatınızla ilgili yoğun ve hareketli bir tempo içerisinde olabilirsiniz. İşlerinizde rutinin dışına çıkan durumlar karşınıza gelebilir. Sağlıkla ilgili destekler alma gerekliliği doğabilir. Kazalara karşı dikkatli olma zamanı. Stres ve negatif enerji, negatif düşünceler; günlük hayatınızda aksilikleri karşınıza getirebilir. Enerji alanınızı koruyun ve sizi aşağı çeken, negatif insanlarla iletişiminizi azaltın. Abartılı sözlerden, abartılı tavırlardan kaçınma zamanı.

13 Aralık tarihinde Mars Yay Burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren yaşam düzeninizde, ev halkının hayatında, ev düzeninizde değişiklikler olabilir. Aile üyelerinizden biri evden ayrılabilir, kendiniz taşınma planları içerisine girebilirsiniz. Bazı Başak burçları için aile içinde kutlamalar, tanışmalar ve aileye katılan yeni üyeler gündeme gelebilir. Süregelen ilişkinizi ilerletmek için aile üyelerinizi bir araya getirebilirsiniz. Gebelik, çocuklarla ilgili konular, çocuk sahibi olma isteği gibi gündemler de ayın geri kalanı boyunca gündeminizde olabilir.

17 Aralık tarihinde Venüs Retro hareketine başlıyor. Bugünden itibaren yaklaşık 2 aylık süreç boyunca çocuklarınızla ilişkilerinizde dengeler değişebilir. Sevdiğiniz şeyler, hayattan beklentileriniz, ilişkinizden beklentileriniz değişebilir.

21 Aralık tarihinde Güneş Oğlak Burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında yaşam koşullarınız, ilişkileriniz ve akış daha fazla sizden yana olacaktır. Stresli ve kaygılı günleri geride bırakmaya başlayabilirsiniz. Çocuklarınızla ilişkileriniz sağlıklı ve kontrollü, mesafeli bir dengeye oturabilir. Çocuklarınızın bireysel kararlarına saygı duyma zamanı. Aşk ilişkilerinizde ise olgunlaşma, ciddileşme gibi durumlar gündeme gelebilir.

TERAZİ

8 Aralık tarihinde Mars ve Jüpiter arasında kare açı meydana geliyor. Aralık ayının ilk 10 günü boyunca finansal konularda abartılı riskler alma, abartılı veya gereksiz harcamalara açık enerjiler hakim olacak. Aşk ilişkilerinizde aniden değişen dengeler ortaya çıkabilir. Kıskançlık ve kontrol, takıntı gibi durumlara dikkat etmeli ve çocuklarınızla ilişkilerinizde inatlaşmaların büyüyebilecek gerilimlere neden olabileceğini unutmamalı.

13 Aralık tarihinde Mars Yay Burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren iletişim trafiğinizin, günlük yaşamınızdaki temponun artacağı bir süreç başlıyor. Eski dostlar, geçmişten tanılan kişiler, eski birliktelikler tekrar gündeminizde olabilir. İlişkilerin geçmişi, geçmişteki konular tekrar konuşulabilir. Bu dönemde kadersel karşılaşmalar yaşayabileceğiniz gibi yeni tanışacağınız kişiler de karmik etkilerle karşınıza gelebilir. Sözlerinizin pozitif veya negatif bir karma oluşturabileceği bir dönemde olacaksınız. Bu yüzden olumlu düşünüp olumlu konuşmak yaşamanıza fırsatları getirebilir. Dedikodudan ve büyük sözler sarf etmekten mutlaka kaçının.

17 Aralık tarihinde Venüs Retro hareketine başlıyor. Bugünden itibaren yaklaşık 2 aylık süreç boyunca yaşamınızın farklı alanlarında bitiş ve başlangıç kararları almaya doğru gideceksiniz. Aile üyeleriyle, ev halkıyla ilişkiler bu süreçte daha fazla ön planda olacaktır. Anlaşma ve uzlaşma zorlukları, inatlaşmalarla birlikte gelebilir. Ev halkı veya aile üyeleriyle ilişkilerde aşırı yakınlık ve kontrol çabasından ziyade akılcı ve olgun davranmak, gerekli mesafeleri korumak bu süreci daha sağlıklı geçirmenizi sağlayacaktır.

21 Aralık tarihinde Güneş Oğlak Burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında taşınma konuları ve düzen değişiklikleri gündeminizde olabilir. Taşınmaz mal alım-satım konularıyla ilgili süreçleriniz daha hızlı ilerleyebilir. Krediler ve borçlanmalarla ilgili konularda daha sistemli ve planlı ilerleme zamanı. Yaşamınızın her alanında uzun vadeli düşünerek hareket etmenin sizi ilerleteceği bir dönem olacak. Partnerlik ilişkilerinde tamam veya devam durumları bugünlerde ortaya çıkabilir.

AKREP

8 Aralık tarihinde Mars ve Jüpiter arasında kare açı meydana geliyor. Aralık ayının ilk 10 günü boyunca aile içi ilişkilerde ani gerilimlere ve mesafeleşmelere dikkat. Yakın ilişkilerinizde aşırılık, abartılar, düşüncesizce atılan adımlar ve gösterilen tavırlar ilişkilerinizi yıpratabilir. Çevrenizdeki insanların beklentilerine uyum sağlamak ile kendi isteklerinizin peşinden gitmek arasında bir seçim yapmanız gerekebilir.

13 Aralık tarihinde Mars Yay Burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren para trafiğiniz hızlanacak ve alım-satım konularınızda nihai sonuçlanmalar olacaktır. Özellikle araçlarla ilgili alım-satım planlarınız, eğitimlerle ilgili harcamalar, teknolojik aletlerle ilgili ödemeler gündeminizde olabilir. İş hayatınızda, kazanç üzerinden kararlar alacak ve bu doğrultuda seçimler yapacaksınız. Daha iyi kazanmak yaklaşık 2 aylık süreçte esas amacınız olabilir. İşinizi büyütme adına reklam ve tanıtım çalışmaları yapabilirsiniz. Reklamcılık ve proje bazlı işlerden kazanç sağlayabilirsiniz. Bir iş yeri açma, şubelerinizi genişletme, personellerle ilgili düzenlemeler de bazı Akrepler için gündeme gelecektir.

17 Aralık tarihinde Venüs Retro hareketine başlıyor. Bugünden itibaren yaklaşık 2 aylık süreç boyunca plan dışı bir taşınma gündemi karşınıza gelebilir. Partneriniz, ortaklar ve dostlarınızla kısa mesafe yolculuklara çıkabilirsiniz. Kadınlarla ilişkilerinizle dengeler değişebilir. Bazı kadın arkadaşlarınızla dönemsel mesafeleşmeler yaşayabilir, dargınlık yaşadıklarınızla tekrar bir araya gelebilir ve barışabilirsiniz. Bu süreçte, değerli bilgilerinizi, eşyalarınızı daha iyi muhafaza etmeniz adına önemli olacaktır. Sırlarınızın ve sakladıklarınızın ifşa olma durumlarına karşı dikkat edin. Arkanızdan dönen bazı durumlar ise bu dönemde önünüze gelecek ve çevrenizden öğreneceksiniz.

21 Aralık tarihinde Güneş Oğlak Burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında ilişkilerinizde, iş hayatınızda daha olgun ve geleneksel bakış açısıyla hareket edebilirsiniz. Yenilikten ve sıra dışılıktan ziyade garanti adımlar içinde olmak, planlamalar ile hareket etmek sizin için daha önemli olabilir.

YAY

8 Aralık tarihinde Mars ve Jüpiter arasında kare açı meydana geliyor. Aralık ayının ilk 10 günü boyunca planlarınızı aniden değiştiren durumlar karşınıza gelebilir. Hayatınızın yönetimini sağlamakta zorlandığınızı hissedebilirsiniz. Bazı planlarınız bozulurken, birden yeni planlar içerisine girebilirsiniz. Özellikle bir süredir cesaret bulamadığınız, emin olamadığınız planlarınızı bu dönemde artan bir cesaretle hayata geçirebilirsiniz. Öfkeyle veya anlık heveslerle hareket etmediğiniz sürece atacağınız adımlar size uzun vadede kazandırabilir.

13 Aralık tarihinde Mars Yay Burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren yaşamınızdaki hız ve tempo artacak. Kendinize güvenerek, iyimserlik ve cesaretle ilerlemeye başlayacaksınız. Yalnız olan Yay burçları için oldukça potansiyel bir dönem başlıyor. Beğenildiğiniz, dikkat çektiğiniz, aşk ilişkilerinde birden fazla potansiyelinizin olabileceği yaklaşık 2 aylık bir süreç içerisinde olacaksınız.

17 Aralık tarihinde Venüs Retro hareketine başlıyor. Bugünden itibaren yaklaşık 2 aylık süreç boyunca para trafiğinizdeki düzen değişecek, finansal alışkanlıklarınızda değişime gideceksiniz. Parça parça harcamalar sıklaşabilir, artabilir. Proje bazlı işler yapabilir, birden fazla alandan kazanç kapısı sağlayabilirsiniz. Estetik ve sağlıkla ilgili konularda hizmetler alabilir ve bu noktada harcamalar yapabilirsiniz. Beden sağlığını güçlendirme, beslenme düzeninizi iyileştirme zamanı. Kendiniz için yapacağınız her şey bu süreçte öz sevginizi, özgüveninizi arttıracaktır. Bu enerji ise isteklerinize ulaşmanız adına daha güçlü çalışacaktır.

21 Aralık tarihinde Güneş Oğlak Burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında kazançlar ve harcamalarla ilgili şanslı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Aile büyükleriniz ve sizden yaşça büyük kişilerden destek ve fayda görebilirsiniz. Aşk ilişkilerinizde kıskançlıklar, hırs ve tutkular öne çıkabilir. Sevgiliniz ve partnerinizden hediyeler alabilirsiniz. Riskli yatırımlarla ilgili bilgi birikiminiz ve deneyiminiz sayesinde kazançlar elde edebilirsiniz.

OĞLAK

8 Aralık tarihinde Mars ve Jüpiter arasında kare açı meydana geliyor. Aralık ayının ilk 10 günü boyunca arkadaşlık ilişkilerinizde aniden dengeler değişebilir. İlişkiler ve finansal konularda ya hep ya hiç mantığında davranabilir, ani küslükler veya sürpriz barışmalar yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizde alma-verme dengelerinizi gözden geçirebilir ve kendi çıkarlarınızı korumak ile fedakarlıklar yapmak arasında bir seçim yapabilirsiniz. Sosyal çevrenizden tanıdıklarınızla birlikte ortaklı işlere girişebilirsiniz.

13 Aralık tarihinde Mars Yay Burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren yurtdışı ve eğitim konuları gündeminizde olacaktır. Aile üyelerinizden, evinizden ayrılma ve yurtdışına yerleşme, yurtdışı seyahati gerçekleştirme konuları ortaya çıkabilir. Büyük aile üyelerinizin sağlığıyla ilgili destekler, hastane ziyaretleri gündeme gelebilir. Spiritüel konularda eğitimler ve danışmanlıklar alabilir, ruh sağlığınızı iyileştirmeye odaklanabilir ve psikolojik destekler alabilirsiniz. Fanatik düşünce ve tavırları geride bırakmanın size yeni kapılar açtığını görebilirsiniz. İnatçılık kaybettirebilirken tevekkül ve akışla barış içinde olmak kazandıracaktır.

17 Aralık tarihinde Venüs Retro hareketine başlıyor. Bugünden itibaren yaklaşık 2 aylık süreç boyunca hayatınızın pek çok alanında değişim kaçınılmaz olacaktır. Zira bu retro sizin burcunuzda gerçekleşecek. Hem kendinizle olan ilişkiniz, hem de çevrenizdeki insanlara yaklaşımınız, ilişkilerinizle ilgili fikirleriniz değişecektir. Geçmiş ilişkileri daha sık anabilir, hatırlayabilir, geçmişi yad edebilirsiniz. Eski iş yerinizden teklifler alabilrisiniz. Eskiden ziyaret ettiğiniz yerlere tekrar bir seyahat gerçekleştirebilirsiniz.

21 Aralık tarihinde Güneş Oğlak Burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında parayı kendinize çekebilir, finansal şanslarla karşılaşabilir, dışardan gelen paralarla ilgili özellikle fırsatlar yakalayabilirsiniz. Birikimler, çekilişler, riskli yatırımlar aracılığıyla kazançlar sağlayabilirsiniz. Miras ve nafaka ödemeleriniz elinize geçebilir. Aile içerisinde, aile üyelerinin hayatında kadersel durumlar olabilir.

KOVA

8 Aralık tarihinde Mars ve Jüpiter arasında kare açı meydana geliyor. Aralık ayının ilk 10 günü boyunca daha fevri olabilir, gerçek duygu ve düşüncelerinizi dışa vurmakla içinize atmak arasında kalabilirsiniz. Bastırdığınız istekler, planlar bu dönemde anlık yükselen bir motivasyonla sizi fevri adımlara ve eylemlere götürebilir. Dış görüntünüzle daha fazla ilgilenebilirsiniz.

13 Aralık tarihinde Mars Yay Burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren sosyal çevreniz hareketleniyor. Yeni sosyal ortamlara katılabilir, kalabalık davetlere ve organizasyonlara katılabilir ve buralarda yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya aracılığıyla yapılacak iş ve projeler, sosyal medya aracılığıyla yaşanabilecek tanışmalar gündeminizde olabilir. Dilek ve istekleriniz, idealleriniz için motivasyon ve enerjiyi ayın geri kalanında daha güçlü hissedebilirsiniz. Seyahat amaçlı yapacağınız kısa yolculuklar keyifli geçebilir.

17 Aralık tarihinde Venüs Retro hareketine başlıyor. Bugünden itibaren yaklaşık 2 aylık süreç boyunca hayatınızın farklı alanlarında içsel sorgulamalar geçirebilir, kendi alanınıza çekilme, dinlenme ihtiyacını zaman zaman hissedebilirsiniz. Yalnızlık hissi artabilir veya yalnız kalma isteğini duyabilirsiniz. Finansal anlamda geleceğe dair kaygılar duyabilir ve finansal konularda güvende olma ihtiyacınız artabilir. Bu retro döneminde bazı ilişkileriniz sizin kontrolünüz dışında ilerleyebilir. Uzayan eğitimlerinizi tamamlayabilirsiniz. Davalarınızda gecikme ve ertelemeler olabilir.

21 Aralık tarihinde Güneş Oğlak Burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında gelecek planları, geçmişe dair konular ön planda olacaktır. Anda kalmaktan ziyade geçmişi ve geleceği sık sık düşüneceksiniz. Sizden saklanan durumlar, etrafınızdaki insanların gerçek yüzü ve gerçek niyetleri bu dönemde karşınıza gelebilir. İlişkilerinizde samimiyet ve güvene dayanan birliktelikler sağlamlaşırken, bazı insanlardan art niyetli veya gizemli tavırlar görebilirsiniz.

BALIK

8 Aralık tarihinde Mars ve Jüpiter arasında kare açı meydana geliyor. Aralık ayının ilk 10 günü boyunca süregelen davalarınızla ani değişiklikler olabilir. Yasal süreçlerle ilgili cesur bir adım atabilirsiniz. Bir eğitim sürecinin sonuna gelebilir ve mezun olabilir, yeni bir eğitime başlamak için ilk adımı atabilirsiniz. Etrafınızdaki insanların düşünce ve tavırları sizin tavırlarınızı ve tercihlerinizi belirleyebilir veya etki edebilir.

13 Aralık tarihinde Mars Yay Burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren daha hızlı karar alıp daha hızlı karar değiştirebilirsiniz. Yaklaşık 2 ay sürecek bu dönemle birlikte yanılgı ve hatalara düşmeye karşı dikkatli olmalı, gelecek planlarınızla ilgili daha detaylı düşünüp araştırarak adımlar atmalısınız. Eğitimini aldığınız alanlarda iş fırsatları yakalayabileceğiniz bir dönem. Bazı Balık burçları bu dönemde eğitim aldığı alanı değiştirebilir, akademik kariyere dair planlamalar yapabilir. Yöneticilerinizden sizin lehinize yaklaşımlar görebilirsiniz.

17 Aralık tarihinde Venüs Retro hareketine başlıyor. Bugünden itibaren yaklaşık 2 aylık süreç boyunca eski aşklar, eski dostlar gündeminizde olabilir. Özellikle beklemediğiniz insanlardan adımlar görebilir veya beklemediğiniz sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Bu süreç boyunca ilişkilerinizde geleceği düşünerek, daha iyisine odaklanmalısınız. Mevcut ilişkilerinizdeki sorunları çözebilir, ilişkilerinizi daha sağlıklı hale getirebilirsiniz. Sorunlu ilişkilerde, sizi beslemeyen, sizinle denk olmayan birlikteliklerde ise sorgulama ve gel gitler söz konusu olabilir.

21 Aralık tarihinde Güneş Oğlak Burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında iş projeleri, iş anlaşmaları, işinizle ilgili finansal konular gündemde olacaktır. Terfi ve zam alabilir, bir süredir emek verdiğiniz iş kolunda ilerleme kaydedebilirsiniz. İş arkadaşlıklarınız, sosyal arkadaşlıklara dönebilir. İş ortamınızdaki ilişkilerinizde daha profesyonel davranmanızda fayda var.

