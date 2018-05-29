KADIN

Aralıklı oruç diyeti nasıl yapılır?

elif.duzen elif.duzen
BESLENME HABERLERİ  | 29.05.2018 15:21 | Son Güncelleme

Ünlü diyetisyen Taylan Kümeli tarafından da onaylanan bir diyet olan aralıklı oruç diyeti, son dönemin en popüler diyetlerinden biridir. Uzmanlar tarafından oldukça sağlıklı olduğu ilan edilen bu diyet, uygulama kolaylığı açısından da diğer diyetlerden farklılık göstermektedir.

Aralıklı oruç diyeti nasıl yapılır?

Haftada 1-2 kilo verme garantisi sunuyor

Haftanın beş gününde harcanılan toplam enerji kadar enerji alımını tavsiye eden aralıklı oruç
diyeti yani “intermittent fasting”, haftanın geriye kalan iki gününde ise erkeklerin 600,
kadınların ise 500 kalori almasını tavsiye etmektedir. Bu iki gün için genellikle haftanın
üçüncü ve beşinci günleri önerilirken bu diyeti düzenli bir şekilde uygulayanların haftada 1-2
kilo vermesi öngörülmektedir.

Diyette aç kalma pencereleri bulunuyor

Sabah 7 ile 11 saatleri arasında aç kalınmasını tavsiye eden aralıklı oruç diyetinde saat 11 ile
12 arasında egzersiz yapılırken 12 ile 18 saatleri arası ise yemek yeme zamanı olarak
belirlenmektedir. Saat 18 ile 23 arasında aç kalınması gereken intermittent fasting sürecinde
saat 23 ile sabah 7 arası ise uykuya ayrılmaktadır.

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Bilim adamları tavsiye ediyor

Bilim adamları tarafından programlı yemek yeme olarak adlandırılsa da halk arasında aralıklı
oruç diyeti olarak anılan bu diyet, uzmanlar tarafından da tavsiye edilmektedir. Kilo vermek
için yeni bir yaklaşım sunduğu ifade edilen bu diyet; kansere yakalanma riskini azaltırken
diyabete ve bunamaya da iyi gelmektedir.

Açlık penceresinde sadece belli sıvılar tüketilebilir

Makarna, ekmek ve patates gibi karbonhidratların azaltılmasını tavsiye eden aralıklı oruç
diyeti; tereyağı, yeşil sebzeler, derisiz tavuk eti, Hindistan cevizi yağı ve yağlı tohumlar
tüketilmesini tavsiye etmektedir. Açlık penceresi sürecinde sadece bitki çayı, sade kahve ve
bol su tüketilmesine izin veren diyet, kahve ve çayını sütsüz içemeyenler için bir miktar süt
kullanımına izin vermektedir.

Diyeti kimler uygulamamalıdır?

Son derece zayıf olan ve yeme bozukluğuna sahip kişiler ile 18 yaş altındaki çocuklara,
diyabet hastalarına, hamilelere ve emziren kadınlara tavsiye edilmeyen bu diyetin, kortizol
hormonu düzensizliğine sahip kişiler ile aşırı stres altında çalışanların da uygulamaması
gerekmektedir.

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