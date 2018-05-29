Aralıklı oruç diyeti nasıl yapılır?

Haftada 1-2 kilo verme garantisi sunuyor

Haftanın beş gününde harcanılan toplam enerji kadar enerji alımını tavsiye eden aralıklı oruç

diyeti yani “intermittent fasting”, haftanın geriye kalan iki gününde ise erkeklerin 600,

kadınların ise 500 kalori almasını tavsiye etmektedir. Bu iki gün için genellikle haftanın

üçüncü ve beşinci günleri önerilirken bu diyeti düzenli bir şekilde uygulayanların haftada 1-2

kilo vermesi öngörülmektedir.

Diyette aç kalma pencereleri bulunuyor

Sabah 7 ile 11 saatleri arasında aç kalınmasını tavsiye eden aralıklı oruç diyetinde saat 11 ile

12 arasında egzersiz yapılırken 12 ile 18 saatleri arası ise yemek yeme zamanı olarak

belirlenmektedir. Saat 18 ile 23 arasında aç kalınması gereken intermittent fasting sürecinde

saat 23 ile sabah 7 arası ise uykuya ayrılmaktadır.

Bilim adamları tavsiye ediyor

Bilim adamları tarafından programlı yemek yeme olarak adlandırılsa da halk arasında aralıklı

oruç diyeti olarak anılan bu diyet, uzmanlar tarafından da tavsiye edilmektedir. Kilo vermek

için yeni bir yaklaşım sunduğu ifade edilen bu diyet; kansere yakalanma riskini azaltırken

diyabete ve bunamaya da iyi gelmektedir.