HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Arama çalışmalarından 9. gün! Liseli Didem’den haber yok

Arama çalışmalarından 9. gün! Liseli Didem’den haber yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2020 09:10 | Son Güncelleme

Erzurum’un Aşkale ilçesinde 9 gün önce ailesiyle tartıştıktan sonra evi terk eden Didem Turan’ı arama çalışmaları devam ediyor.

Aşkale ilçesine bağlı Meydan Mahallesinde yaşayan Nermin- Yüksel Duman çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü olan 17 yaşındaki Didem’den 9 gündür haber alınamıyor. Aşkale Anadolu Lisesi 3. sınıf öğrencisi olan Didem, iddiaya göre, 10 Şubat Pazartesi günü annesi ve üvey babası ile tartıştıktan sonra evi terk etti. Durumun polis ekiplerine haber verilmesi üzerine çevrede bulunan büyün güvenlik kameraları incelendi. Didem’in en son Aşkale-Erzincan karayolu Bölge Trafik mevkiine doğru gittiği tespit edildi. O günden itibaren en son görüldüğü yer ve Karasu Nehri çevresinde aranan Didem’den bir ize rastlanmadı.

'KIZIMIN SIKINTILARI VARDI, İÇİNE KAPANIKTIR'
İHA muhabirine açıklamalarda bulunan üvey baba Yüksel Duman, “Ailesel tartışma yüzünden sinirlenip gitti. Kızımın biraz sıkıntıları vardı, içine kapanıktı. Gençliğin vermiş olduğu cehalette vardı biraz, bizde de cahillik var tabi. Biraz münakaşa ettik, bize sinirlenip evden çıktı. Haber alamadık daha arıyoruz. En son Didem’i yolda görüldüğünü söyledi köyden birileri. Emniyete bildirmişler, yolun kenarında duruyormuş. Yolun karşısına geçip gittiğini ya da başka bir şey olduğunu gören olmamış. Bize bir ihbar ya da bilgi gelmedi. Emniyet ekiplerimiz her türlü aramayı yapıyor. Kar, kış, soğuk demeden suyun içinde bile arıyorlar” dedi.

'BİZİ DUYUYORSAN GERİ GEL'

Bu duruma çok üzgün olduklarını belirten ve Didem’e seslene Duman, “Didem sen beni herkesten iyi tanıyorsun, seni çok severim bilirsin bunu da. Sana kızsam da , bağırsam da her zaman iyiliğini istediğimi biliyorsun. Hani okulunu bitirecektin? Hani hep beraberdik, ayrılmayacaktın yanımızdan? Niye gittin? Niye bizi duruma soktun? Sesimizi duyuyorsan, bizi görüyorsan gel. Biz seni çok seviyoruz” şeklide konuştu.

Öte yandan polis ekipleri, kayıp Didem’in okul arkadaşları, komşuları, öz babası, dayıları ve akrabalarının da aralarında bulunduğu birçok kişinin ifadesine başvurdu. Ayrıca genç kızın evden ayrıldıktan sonra cep telefonunu kapattığı ve telefonun hiç açılmadığı tespit edildi. Didem’i arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte ideal kadın vücudu!İşte ideal kadın vücudu!
Bağdat Caddesi’nde otomobil takla attıBağdat Caddesi’nde otomobil takla attı
Samsung Galaxy Z Flip ilk kez Oscar Ödülleri'nde sahneye çıktı!Samsung Galaxy Z Flip ilk kez Oscar Ödülleri'nde sahneye çıktı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
didem erzuzurm didem turan

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'ye dönemiyor

Türkiye'ye dönemiyor

Resmen duyuruldu! Rakibinin 30 mağazasını alıyor

Resmen duyuruldu! Rakibinin 30 mağazasını alıyor

Yer: İstanbul! Evden kötü kokular gelince gerçek ortaya çıktı

Yer: İstanbul! Evden kötü kokular gelince gerçek ortaya çıktı

43 ilde dev operasyon! Onlarca asker için gözaltı kararı

43 ilde dev operasyon! Onlarca asker için gözaltı kararı

Survivor'da herkesi ağlatan anlar! Acun'dan duygusal sözler

Survivor'da herkesi ağlatan anlar! Acun'dan duygusal sözler

Pantolon sipariş verdi, kutudan çıkanlar şoke etti

Pantolon sipariş verdi, kutudan çıkanlar şoke etti

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Türkiye-İran sınırında korkutan deprem! Van'da da hissedildi

Türkiye-İran sınırında korkutan deprem! Van'da da hissedildi

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üvey kızına istismardan yargılandı, tahliye olunca intihar etti

Üvey kızına istismardan yargılandı, tahliye olunca intihar etti

Dikkat! Kuvvetli sağanak ve kar geliyor

Dikkat! Kuvvetli sağanak ve kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: 467 kişiye FETÖ gözaltısı!

Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı!

Bağdat Caddesi’nde bir otomobil takla attı

Bağdat Caddesi’nde otomobil takla attı

Son dakika! Adalet Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

Adalet Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu

43 ilde dev operasyon! 101'i muvazzaf 157 gözaltı kararı

43 ilde dev operasyon! Onlarca asker için gözaltı kararı

Gezi Davası: Sanıklar kim, niçin yargılanıyorlar?

Gezi Davası: Sanıklar kim, niçin yargılanıyorlar?

İzmir'de korkutan yangın! Ev alev alev yandı

İzmir'de korkutan yangın! Ev alev alev yandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.