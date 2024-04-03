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Aramızda Kalmasın canlı yayınında bomba anlar! Müge Dağıstanlı Ebru Polat'a 'Kalça estetiği var mı?' diye sordu! 'Elleyebilirsin' deyince...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.04.2024 11:49
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Müge Dağıstanlı ile Yelda Kırçuval'ın sunduğu Aramızda Kalmasın programına iddialı pozları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Ebru Polat konuk oldu. Müge Dağıstanlı Ebru Polat'a 'Kalçanda protez var mı yok mu?' diye sordu. 'Kalçamda protez yok' yanıtını veren Polat 'Belim çok ince elleyebilirsin istersen' deyince canlı yayında bomba anlar yaşandı.

Aramızda Kalmasın canlı yayınında bomba anlar! Müge Dağıstanlı Ebru Polat'a 'Kalça estetiği var mı?' diye sordu! 'Elleyebilirsin' deyince...

Hafta içi her gün Tv8 ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Aramızda Kalmasın programı işlediği konular ve konukları ile sık sık sosyal medyanın gündemine oturuyor.

Programın canlı yayın konuğu sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ebru Polat oldu. Canlı yayına Polat'ın bir videosu verildi ve Müge Dağıstanlı Polat'a 'Kalçanda protez var mı yok mu?' diye sordu.

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'ELLEYEBİLİRSİN DEYİNCE...'

'Kalçamda protez yok belim çok ince' yanıtı veren Ebru Polat 'İstersen elleyebilirsin' deyince Dağıstanlı Polat'ın kalçasını elleyerek kontrol etti.

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PROGRAMDA BOMBA ANLAR

Dağıstanlı 'Peki böyle çıkıklık için ne yapmak gerekiyor? Squat mı?' diye sordu. Polat 'Sen çok zayıfsın sende hiçbir şey yapılmaz' yanıtını verince stüdyoda kahkaha koptu.

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Programdaki o anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medyada; 'Canlı yayında neler gördük', 'Birbirlerini ellediler resmen' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Polat Müge Dağıstanlı sosyal medya turu
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