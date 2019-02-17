HABER

Arap aktivistlerden "İsrail’le normalleşme"ye karşı kampanya

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 10:55 | Son Güncelleme

Arap aktivistlerden "İsrail’le normalleşme"ye karşı kampanya

İSTANBUL (AA) - Arap siyasi aktivistler ve gazeteciler, Varşova konferansında Arap ve İsrailli liderlerin bir araya gelmesine tepki göstermek amacıyla sosyal medyada "normalleşme ihanettir" etiketiyle kampanya başlattı.

ABD öncülüğünde Polonya'nın başkenti Varşova'da 13-14 Şubat'ta düzenlenen, İsrail ve Arap ülkelerini aynı masa etrafında buluşturan Orta Doğu konulu konferansa tepki göstermek için açılan etikete, başta Filistinliler olmak üzere çok sayıda sosyal medya kullanıcısı destek verdi.

Söz konusu Varşova konferansını "komedi" olarak nitelendiren kullanıcılar, bunun İşgal altındaki Filistin için hayatlarını feda eden şehitlerin kanına ihanet olduğunu vurguladı.

Iyad Alagha isimli bir Twitter kullanıcısı konferansa " Arap dışişleri bakanlarının herhangi bir saygınlığı varsa Varşova komedisinden sonra o da kalamadı." ifadelerini kullandı.

-"İşgal ile normalleşme affedilmez bir ihanettir"

Sosyal medyadan tepki göstermenin de direnişin bir şekli olduğunu ifade eden Muhammed Hassune isimli bir başka kullanıcı da "Şehitlerin yolundan ayrılmayacağımıza söz veriyoruz. Normalleşme ihanettir." paylaşımında bulundu.

Abdul Kasır eş-Şerif isimli bir kullanıcı ise "İşgal ile normalleşme affedilmez bir ihanettir. Filistin halkı, bağımsızlığı ve Arap ulusunun onuru için ağır bir bedel ödedi." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze Şeridi'nden Yasir el Ağa "İşgalcilerle normalleşme, halkımıza karşı işlenen suçların ödüllendirilmesi demektir." ifadelerine yer verdi. Ağa, "normalleşme treninin" durdurulması için Arap halkına acilen harekete geçme çağrısında da bulundu.

"Normalleşme ihanettir" etiketine destek veren Filistinli Gazeteci Bilal İsmail de yaptığı paylaşımda, "Siyonist düşmanlarla aynı masada oturmak şehitlerimizin kanına ihanettir." ifadesini kullandı.

Batı Şeria'dan Filistinli Hazım Kavasmeh, Arap liderlere tepkisini, "Siyonist işgalcilerle normalleşmeye gidenler aynı zamanda yasa dışı yerleşim birimlerinin inşasında partnerdir." diyerek ortaya koydu.

-Varşova konferansı

ABD ve Polonya'nın öncülüğünde 13-14 Şubat’ta Varşova'da, dışişleri bakanları düzeyinde, "Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" başlıklı bir konferans düzenlenmişti.

İsrail ile Arap ülkelerini aynı masa etrafından toplayan konferansta İsrail’i Başbakanı Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Katar ve Umman ile Yemen'i dışişleri bakanları, Suudi Arabistan'ı ise dış ilişkilerden sorumlu devlet bakanı temsil etmişti. Lübnan ve Filistin'in boykot ettiği konferansa Körfez ülkelerinden Kuveyt ise dışişleri bakan yardımcısı düzeyinde katılmıştı.

Konferansta konuşan Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife, "Çocukluğumuzdan beri İsrail-Filistin ihtilafının en önemli sorun olduğunu, öyle ya da böyle bunun çözülmesi gerektiğini dillendiriyoruz, ancak geldiğimiz noktada çok büyük bir meydan okumayla karşı karşıya olduğumuzu gördük. O da modern tarihimizin en tehlikeli meydan okuması olan İran İslam Cumhuriyeti'dir. Dolayısıyla halihazırda İran tehdidi ile mücadele Filistin davasından daha önemlidir." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Al Halife ile aynı oturumda konuşan BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan da kendisine yöneltilen, İsrail'in Suriye'deki İran hedeflerine yönelik saldırılara ilişkin soruya, "Her ülkenin bir tehditle karşılaştığında kendini savunma hakkı vardır." cevabını vermişti.

Olay oldu! 'Organize İşler Sazan Sarmalı' Netflix'te!Olay oldu! 'Organize İşler Sazan Sarmalı' Netflix'te!
Maltepe'de eski koca dehşeti... Yeniden bir araya geldiği kadının evini yaktıMaltepe'de eski koca dehşeti... Yeniden bir araya geldiği kadının evini yaktı
Açılışta 'indirim' izdihamıAçılışta 'indirim' izdihamı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arap normalleşme ihanettir varşova

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Ünlü şarkıcıyla yeni evlenen seksi modelden şaşırtan itiraf

Ünlü şarkıcıyla yeni evlenen seksi modelden şaşırtan itiraf

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakanlık duyurdu: 3 bin 673 kişi yakalandı

Bakanlık duyurdu: 3 bin 673 kişi yakalandı

MİT ve TEM'den operasyon! Kırmızı bültenle aranıyorlardı, Bursa'da yakalandılar

Kırmızı bültenle aranıyorlardı, Bursa'da yakalandılar

Günlük burç yorumları 17 Şubat Pazar (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Yağmur ve kar uyarısı)

Meteoroloji sitesinden duyurdu! O bölgelere uyarı geldi

2. Kop Dağı Kar Festivali'nden renkli kareler

2. Kop Dağı Kar Festivali'nden renkli kareler

Kapadokya'daki yapıların yıkılmasına başlandı

Kapadokya'daki yapıların yıkılmasına başlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.