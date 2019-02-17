Sosyal medyadan tepki göstermenin de direnişin bir şekli olduğunu ifade eden Muhammed Hassune isimli bir başka kullanıcı da "Şehitlerin yolundan ayrılmayacağımıza söz veriyoruz. Normalleşme ihanettir." paylaşımında bulundu.

Iyad Alagha isimli bir Twitter kullanıcısı konferansa " Arap dışişleri bakanlarının herhangi bir saygınlığı varsa Varşova komedisinden sonra o da kalamadı." ifadelerini kullandı.

Söz konusu Varşova konferansını "komedi" olarak nitelendiren kullanıcılar, bunun İşgal altındaki Filistin için hayatlarını feda eden şehitlerin kanına ihanet olduğunu vurguladı.

ABD öncülüğünde Polonya'nın başkenti Varşova'da 13-14 Şubat'ta düzenlenen, İsrail ve Arap ülkelerini aynı masa etrafında buluşturan Orta Doğu konulu konferansa tepki göstermek için açılan etikete, başta Filistinliler olmak üzere çok sayıda sosyal medya kullanıcısı destek verdi.

Abdul Kasır eş-Şerif isimli bir kullanıcı ise "İşgal ile normalleşme affedilmez bir ihanettir. Filistin halkı, bağımsızlığı ve Arap ulusunun onuru için ağır bir bedel ödedi." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ile Arap ülkelerini aynı masa etrafından toplayan konferansta İsrail’i Başbakanı Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Katar ve Umman ile Yemen'i dışişleri bakanları, Suudi Arabistan'ı ise dış ilişkilerden sorumlu devlet bakanı temsil etmişti. Lübnan ve Filistin'in boykot ettiği konferansa Körfez ülkelerinden Kuveyt ise dışişleri bakan yardımcısı düzeyinde katılmıştı.

Konferansta konuşan Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife, "Çocukluğumuzdan beri İsrail-Filistin ihtilafının en önemli sorun olduğunu, öyle ya da böyle bunun çözülmesi gerektiğini dillendiriyoruz, ancak geldiğimiz noktada çok büyük bir meydan okumayla karşı karşıya olduğumuzu gördük. O da modern tarihimizin en tehlikeli meydan okuması olan İran İslam Cumhuriyeti'dir. Dolayısıyla halihazırda İran tehdidi ile mücadele Filistin davasından daha önemlidir." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Al Halife ile aynı oturumda konuşan BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan da kendisine yöneltilen, İsrail'in Suriye'deki İran hedeflerine yönelik saldırılara ilişkin soruya, "Her ülkenin bir tehditle karşılaştığında kendini savunma hakkı vardır." cevabını vermişti.

