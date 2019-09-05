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Arap Birliğinden "sığınmacılara eğitim garantisi" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 18:18 | Son Güncelleme

Arap Birliğinden "sığınmacılara eğitim garantisi" çağrısı

KAHİRE (AA) - Arap Birliği, Birleşmiş Milletlere (BM) sığınmacıların eğitim hakkının garanti edilmesi çağrısında bulundu.

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Arap Birliği ve Japonya arasında BM himayesinde “Arap bölgesinde eğitim ve sürdürülebilir insani gelişme" konularında yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan toplantıda konuşan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, çatışma bölgelerindekiler dahil bütün sığınmacıların eğitim hakkının garanti edilmesi çağrısında bulundu.

Hiçbir sığınmacı arasında ayrım yapılmadan eğitim imkanlarının eşit bir şekilde sunulmasının gereğine işaret eden Gayt, "Sığınmacıların yaşam koşulları ve ihtiyaçlarına uygun sürdürülebilir temel eğitim ve üniversite eğitimini içeren bir mekanizma oluşturabilmek için çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yemen, Suriye ve Libya gibi iç savaşın devam ettiği ülkelerde ülke içi ve dışına göç eden ailelerin çocuklarının eğitim sorunlarına çözüm için BM ve Arap Birliği iş birliği yapıyor.

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