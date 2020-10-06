Arap koalisyonu: "Kızıldeniz’de Husiler’e ait bomba yüklü gemi imha ettik"

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Kızıldeniz’de İran destekli Husi milislerine ait saldırı için hazırlanmış patlayıcı yüklü gemi imha edildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Kızıldeniz’de İran destekli Husi milislerine ait saldırı için hazırlanmış patlayıcı yüklü gemi imha edildiğini açıkladı. Patlayıcı yüklü geminin Kızıldeniz’deki Salif limanı yakınında imha edildiği ifade edildi.

Öte yandan, uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen’de, İran destekli Husiler, Eylül 2014’ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

