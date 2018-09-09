Aras bebek kök hücre tedavisiyle hayata döndü

SBÜ Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Merkezinin yenidoğan yoğun bakım servisine alınan Mehmet Aras bebeği yaşama döndürmek için doktorlar, ailesinin de onayıyla Sağlık Bakanlığına kök hücre tedavisi için başvurdu. Beynine uygulanan kök hücre tedavisi olumlu sonuç veren Mehmet Aras bebek, sağlığına kavuştu.

Kırıkkale'de ikamet eden Sevim ve Mehmet Tetik çiftinin ilk bebekleri Mehmet Aras, henüz 27 haftalıkken dünyaya gözlerini açtı. Doğdunda kafa içi kanaması olduğu tespit edilen Aras bebek, Ankara'ya sevk edildi.

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan anne Sevim Tetik, bebeklerinin sağlığına kavuşmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. Normal bir hamilelik dönemi geçirdiğini anlatan anne Tetik, "Hamileliğimin 27'nci haftasında tetanoz aşısı yaptırdım. O gece rahatsızlanınca Kırıkkale'de Tıp Fakültesi Hastanesinin acil servisine gittik. Doğumumun başlaması üzerine normal doğumla bebeğimiz dünyaya geldi. Doğduğunda 950 gramdı, çok küçüktü sanki bir patates gibiydi. Tıp Fakültesinde, yaşamayacağını söylediler. Şu an yaşaması tam bir mucize." diye konuştu.

Bebeklerinin dünyaya geldiğinde beyin kanaması geçirdiğini öğrendiklerini ifade eden Tetik, Ankara'ya geldiklerinde tedavi için ne gerekiyorsa yapılması konusunda doktorlara izin verdiklerini söyledi.

Tetik, bebeğin beynine iğne ile kök hücre enjekte edildiğini dile getirerek, "Bu tedavisi devam ederken kalbinde de bir rahatsızlık çıktı. Kalbinden de küçük bir operasyon geçirdi. 114 gündür hastaneye gelip gidiyoruz. Burada olması çok zor, bu kadar ilgilenilmesi bizi çok mutlu ediyor. Doğum yaptıktan sonra onu bu şekilde görmek gerçekten bir mucize. Psikolojik olarak çok etkilendik ama şu an çok mutluyuz, yakında taburcu edilecek." dedi.