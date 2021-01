Araştırma görevlisi nasıl olunur? Üniversitede, yurtdışında veya araştırma görevlisi iken

En az dört yıllık bir lisans bölümü mezuniyetinden sonra araştırma görevliliği, tercih edilen mesleklerden bir tanesidir. Üniversitede akademisyen olmak isteyenlerin öğretim üyesi olma yolunun başlangıcı buradan geçer. Akademisyenlik yoluna adım atmak için ise bazı kriterler yerine getirilmelidir. Peki, araştırma görevlisi nasıl olunur?

Üniversitede Araştırma Görevlisi Nasıl Olunur?

Lisans Not Ortalaması

Öncelikle bu göreve başvurabilmeniz için lisans mezunu olmanız ve not ortalamanızı biraz yüksek tutmanız gerekir. Ortalamanızı ne kadar yüksek tutarsanız üniversitede akademisyen olmaya bir adım daha yaklaşmış olursunuz! Genelde istenilen en düşük not ortalaması 2.50 olmak ile birlikte kendinizi garantiye almanız açısında mutlaka not ortalamanızı 3.00 üzerinde tutmanız önem taşır. Yüksek lisans puanı sizi akademisyenliğe daha fazla yakınlaştıracaktır.

ALES Puanı

Üniversite ilanlarında olmazsa olmaz kriterlerden birisi de Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanıdır. Her yıl, yılda üç defa olmak üzere gerçekleştirilen daha çok genel kültür ve yetenek seviyesini ölçen bir sınavdır. Sınav tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilir ve adaylar buna göre sınavlara girer.