Araştırmacılar yanıtladı: Cinsel ilişki uyku kalitesini arttırıyor mu?

Araştırmacıların anketine 800 kişi katıldı. Ankete katılan erkeklerin yüzde 68'i, kadınların da yüzde 59'u cinsel ilişkiden sonra daha iyi bir uyku çektiklerini ifade etti. Araştırmaya göre orgazm olduktan sonra ise erkeklerin yüzde 74'ü, kadınların da yüzde 68'i daha kaliteli bir uyku çektiklerini söylüyorlar.

Araştırma ekibinin başında bulunan Michele Lastella kadınlar ile erkekler arasındaki sonuç farklılıklarının dikkatini çektiğini söyledi. Lastella, "Bu araştırma cinsiyetler arasında neden farklı sonuçlar çıktığını incelemedi, ama fark erkeklerin kadınlara oranla daha sık orgazm olmasında kaynaklanıyor olabilir.

Araştırmacılar, insanların seks yaptıktan sonra daha iyi uyuduklarını söylemelerinin nedeninin cinsel ilişki sırasında oksitosin ve prolaktin salgılanması olabileceğini düşünüyor. Bu hormonlar, stresi azaltıyor.

Kaynak: T24

