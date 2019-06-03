KADIN

Araştırmacılar yanıtladı: Cinsel ilişki uyku kalitesini arttırıyor mu?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 03.06.2019 09:45 | Son Güncelleme

Central Queensland Ünivesitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre uykudan önce seks yapmak uyku kalitesini arttırıyor.

Araştırmacılar yanıtladı: Cinsel ilişki uyku kalitesini arttırıyor mu?

Araştırmacıların anketine 800 kişi katıldı. Ankete katılan erkeklerin yüzde 68'i, kadınların da yüzde 59'u cinsel ilişkiden sonra daha iyi bir uyku çektiklerini ifade etti. Araştırmaya göre orgazm olduktan sonra ise erkeklerin yüzde 74'ü, kadınların da yüzde 68'i daha kaliteli bir uyku çektiklerini söylüyorlar.

2

Araştırma ekibinin başında bulunan Michele Lastella kadınlar ile erkekler arasındaki sonuç farklılıklarının dikkatini çektiğini söyledi. Lastella, "Bu araştırma cinsiyetler arasında neden farklı sonuçlar çıktığını incelemedi, ama fark erkeklerin kadınlara oranla daha sık orgazm olmasında kaynaklanıyor olabilir.

3

Araştırmacılar, insanların seks yaptıktan sonra daha iyi uyuduklarını söylemelerinin nedeninin cinsel ilişki sırasında oksitosin ve prolaktin salgılanması olabileceğini düşünüyor. Bu hormonlar, stresi azaltıyor.

Kaynak: T24

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...
Bilime göre tutkuyu ortaya çıkaran şey...Bilime göre tutkuyu ortaya çıkaran şey...
Kadınlar erkeklerden ne bekler?Kadınlar erkeklerden ne bekler?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çift uyku cinsel ilişki uyku

En Çok Okunan Haberler

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

Çağla Şıkel'den 'Şiş yüz' yanıtı

Çağla Şıkel'den 'Şiş yüz' yanıtı

Tuğba Özay Instagram'da gelen mesajları ifşa etti!

Tuğba Özay Instagram'da gelen mesajları ifşa etti!

Evlenecekleri konuşuluyordu! Murat Boz kesinin ağzını açtı

Evlenecekleri konuşuluyordu! Murat Boz kesinin ağzını açtı

3-9 Haziran haftalık burç yorumları

3-9 Haziran haftalık burç yorumları

Kendinizi soyunma kabininde mutsuz hissediyorsanız işte nedeni!

Kendinizi soyunma kabininde mutsuz hissediyorsanız işte nedeni!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çok mastürbasyondan nasıl kurtulurum?

Çok mastürbasyondan nasıl kurtulurum?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Erkeklerin yüzde 70'inde bu problem var!

Erkeklerin yüzde 70'inde bu problem var!

Oral seks hastalıklara davetiye çıkarıyor!

Oral seks hastalıklara davetiye çıkarıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bilim insanlarına göre, tartışan çiftler birbirlerine daha çok bağlı oluyor

Bilime göre tutkuyu ortaya çıkaran şey...

Kadınlar erkeklerden ne bekler?

Kadınlar erkeklerden ne bekler?

Kıskançlıkla başa çıkmanın yolları! 'Somut delil yoksa ihanet de yoktur'

Kıskançlıkla başa çıkmanın yolları! 'Somut delil yoksa...'

Bel soğukluğu sadece cinsel yolla değil, öpücükle de bulaşabilir!

Tutkulu öpücüğe dikkat!

Uyku pozisyonunuz ilişkiniz hakkında ne diyor?

Uyku pozisyonunuz ilişkiniz hakkında ne diyor?

Orgazm esnasında yüzünüzün aldığı şekil ne anlama geliyor? Eğer gözlerinizi kapatıyorsanız...

Eğer gözlerinizi kapatıyorsanız...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.