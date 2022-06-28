Araştırmada ortaya çıktı! Grip aşısı yaptıranlar üzerinde etkili

ABD’de yapılan bir araştırmada, grip aşısı olan kişilerin olmayanlara kıyasla alzaymıra yakalanma riskinin yüzde 40 daha düşük olduğu ortaya konuldu.

Nature World News’ün haberine göre, Houston Teksas Sağlık Bilim Merkezi Üniversitesinden bilim insanları, grip aşıları ile alzaymır hastalığı arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışma yürüttü.

Araştırmada, aşılı ve aşısız 935 bini aşkın, 65 yaş üstü kişilerin verileri analiz edildi.

4 YIL BOYUNCA TAKİP EDİLDİ

Çalışma kapsamında 4 yıl boyunca takip edilen deneklerden aşılı olanların yüzde 5,1'inde, aşısı olmayanların yüzde 8,5'inde bunamaya bağlı rahatsızlık belirlendi.

Uzmanlar, grip aşısı yaptıran kişilerin yaptırmayanlara kıyasla alzaymıra yakalanma riskinin yüzde 40 oranında azaldığını ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde alzaymır ile yaşayan 55 milyonu aşkın kişi bulunuyor.

Alzaymır, günlük aktivitelerde azalma ve bilişsel yeteneklerde bozulma ile nitelenen nöropsikiyatrik semptomların ve davranış değişikliklerinin eşlik ettiği nörodejeneratif bir hastalık olarak tanımlanıyor. (AA)

