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Araştırmada ortaya çıktı! Grip aşısı yaptıranlar üzerinde etkili

28.06.2022 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de Houston Teksas Sağlık Bilim Merkezi Üniversitesinden bir grup bilim insanı tarafından yapılan araştırmaya göre, grip aşısı yaptıran kişilerin alzaymıra yakalanma riskinin daha düşük olduğu bildirildi.

Araştırmada ortaya çıktı! Grip aşısı yaptıranlar üzerinde etkili

ABD’de yapılan bir araştırmada, grip aşısı olan kişilerin olmayanlara kıyasla alzaymıra yakalanma riskinin yüzde 40 daha düşük olduğu ortaya konuldu.

Nature World News’ün haberine göre, Houston Teksas Sağlık Bilim Merkezi Üniversitesinden bilim insanları, grip aşıları ile alzaymır hastalığı arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışma yürüttü.

Araştırmada, aşılı ve aşısız 935 bini aşkın, 65 yaş üstü kişilerin verileri analiz edildi.

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Çalışma kapsamında 4 yıl boyunca takip edilen deneklerden aşılı olanların yüzde 5,1'inde, aşısı olmayanların yüzde 8,5'inde bunamaya bağlı rahatsızlık belirlendi.

Uzmanlar, grip aşısı yaptıran kişilerin yaptırmayanlara kıyasla alzaymıra yakalanma riskinin yüzde 40 oranında azaldığını ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde alzaymır ile yaşayan 55 milyonu aşkın kişi bulunuyor.

Alzaymır, günlük aktivitelerde azalma ve bilişsel yeteneklerde bozulma ile nitelenen nöropsikiyatrik semptomların ve davranış değişikliklerinin eşlik ettiği nörodejeneratif bir hastalık olarak tanımlanıyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
grip aşısı
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