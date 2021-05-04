Arazide kim daha başarılı? SUV vs Pick-up

Araziye çıkarken bir çok önlem ve ekipman almak gerekebilir. Arazi aracınız var ve bu işe de biraz merakınız varsa zaten tüm önlem ve ekipmanları yanınıza almışsınızdır zaten. Arazi konusunda kimin daha başarılı olduğunu anlatmak için, bu konuda isim yapmış modellerden olan Suzuki Jimny ve Toyota Hilux’ı bir araya getirdik.

TASARIMLAR NASIL?

İki otomobilde kendine has bir tasarımla geliyor. Suzuki Jimny, özellikle yeni nesli ile kübik tasarım algısını devam ettirdi. Yeni renk seçenekleriyle de SUV meraklılarını kalbinden vurdu. Toyota Hilux ise tasarım konusunda yeni yüzüyle iddialı geldi. Bolca kullanılan krom çıtalar onu şık kılarken, dodik eklentileri ve arkadaki silindir şeklindeki barlar modelin güçlü kimliğini nitelemiş.

KOKPİTTE NELER VAR?

Hilux, makyajlandığı için içeride büyük değişimler sunmuyor. Gayet rahat koltuklar ve oldukça teknolojik bir kokpit ile bize merhaba diyor. Eşya gözü konusunda model fazlasıyla başarılı. Gerek vites önünde, gerekse kolçakta yeteri kadar alan sunuyor. Arkadakiler ise baş diz mesafesi konusunda sorun yaşamıyor. Suzuki Jimny ise daha sade ve işlevsel bir kokpit ile karşımızda. Otomobilin içerisinde ki tek teknolojik detay ise, orta konsoldaki ekran. Arkadaki koltuklara geçmek için se öndeki koltukları yatırmak gerekiyor. Haliyle bu alanda oturan kişiler pek rahat olamayacaklar. Otomobiller ile ilgili daha fazla detaya videomuzdan ulaşabilirsiniz.