Arazide kim daha başarılı? SUV vs Pick-up

TOYOTA HILUX GÜNCE FİYAT LİSTESİ

Hilux 2.4 D-4D 4x2 Adventure 310.100 TL

Hilux 2.4 D-4D 4x2 Adventure A/T 320.200 TL

Hilux 2.4 D-4D 4x4 Adventure 360.450 TL

Hilux 2.4 D-4D 4x4 Hi-Cruiser A/T 375.400 TL

Hilux 2.4 D-4D 4x4 Invincible A/T 405.250 TL

SUZUKI JIMNY GÜNCE FİYAT LİSTESİ

1.5 GLX 4X4 AT 402.900 TL

1.5 GLX 4X4 AT 406.900 TL