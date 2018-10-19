Arda-Berkay kavgasında bomba bir detay daha! İlk kez ortaya çıktı

Arda-Berkay kavgası gündemdeki sıcaklığını korurken yeni bilgiler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Haberturk.com yazarı Nagehan Alçı, bugünkü yazısında hastanede Arda'nın silahından çıkan kurşunun yazıcının içine saklandığını aktardı.
"BOMBA BİR DETAY DAHA ANLATAYIM"
"Arda’nın mermisini nereye saklamışlar?" ara başlığı ile kaynağından gelen yeni bilgiyi paylaşan Alçı, şunları yazdı:
"Madem Arda ve Berkay’ın hastane meselesinden bahsettim, size o akşamla ilgili bir bomba detay daha anlatayım. Biliyorsunuz, hastanenin içinden bir kaynaktan o gece Arda’nın görüntülerinin hastanede birileri tarafından tutulmak istendiğini ve bu nedenle hastanenin güvenlik müdürünün görevden alındığını yazmıştım. Aynı kaynağımdan gelen başka bir bilgiyi de bugün paylaşayım: Meğer Arda’nın silahından çıkan kurşun bulunmasın diye de tartıştıkları odadaki yazıcının içine saklamışlar!"
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