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Arda-Berkay kavgasında bomba bir detay daha! İlk kez ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 08:49 | Son Güncelleme

Haberturk.com yazarı Nagehan Alçı, Arda-Berkay tartışmasıyla ilgili çok tartışılacak bir yazı kaleme aldı. Alçı, Arda'nın hastanede silahından çıkan kurşunu odadaki yazıcının içine sakladıklarını yazdı.

Arda-Berkay kavgası gündemdeki sıcaklığını korurken yeni bilgiler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Haberturk.com yazarı Nagehan Alçı, bugünkü yazısında hastanede Arda'nın silahından çıkan kurşunun yazıcının içine saklandığını aktardı.

"BOMBA BİR DETAY DAHA ANLATAYIM"

"Arda’nın mermisini nereye saklamışlar?" ara başlığı ile kaynağından gelen yeni bilgiyi paylaşan Alçı, şunları yazdı:

"Madem Arda ve Berkay’ın hastane meselesinden bahsettim, size o akşamla ilgili bir bomba detay daha anlatayım. Biliyorsunuz, hastanenin içinden bir kaynaktan o gece Arda’nın görüntülerinin hastanede birileri tarafından tutulmak istendiğini ve bu nedenle hastanenin güvenlik müdürünün görevden alındığını yazmıştım. Aynı kaynağımdan gelen başka bir bilgiyi de bugün paylaşayım: Meğer Arda’nın silahından çıkan kurşun bulunmasın diye de tartıştıkları odadaki yazıcının içine saklamışlar!"

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
kurşunu alıp atmak akıllarına gelmemiş mi
VAYA ANASINI,SAYIN SEYİRCİLERRR!!!SKLAYACAK BAŞKA YER BULAMAMIŞLAR MI?
vaktiyle aziz yıldırımın hitap ettiği gibi " ulan arda" sende ne cevherler varmış koçum yaa
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