İSTANBUL,(DHA)

Futbolcu Arda Turan, sanatçı Berkay ile arasında yaşanan olaylarla ilgi sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

O gece yaşanan olayları uzun uzun anlatabileceğini ifade eden Arda Turan, orada bulunan hanımefendilerin hiçbirini tanımadığını, hiçbiriyle kendini ya da ailesini küçük düşürecek bir diyaloğa girmediğini dile getirdi.

Arda Turan'ın yaptığı açıklama şu şekilde: "Konu 'Arda Turan' olunca, magazin medyası gerçekleri değil dedikoduları tercih ediyor. Bu hep böyle oldu. Ama bu defa, her defasından farklı olarak beni çirkin bir iftira ile sadece kamuoyunun önüne değil, 8,5 aylık hamile eşimin de önüne attılar. O gece neler olduğunu uzun uzun anlatabilirim. Orada bulunan hanımefendilerin hiçbirini tanımadığımı, hiçbiriyle kendimi ya da ailemi küçük düşürecek bir diyaloğa asla ve asla girmediğimi uzun uzun açıklayabilirim.

Ama üzerime atılan iftira hakkında en hafif tabiriyle tek bir kelime kullanmayı tercih ediyorum; "YALAN". O gecenin başlangıcında olanlarla ilgili başka hiçbir şey söyleme ihtiyacı duymuyorum.