HABER

Ardahan Bağımsız Milletvekili Yılmaz'dan yeni parti hazırlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 17:14 | Son Güncelleme

Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz: - "Hedefimiz sadece klasik bir siyasi parti kurmak değildir. Hedefimiz, Türkiye'de radikal, köklü değişiklikler yapacak bir siyasi partinin ilk adımını atmaktır. Bugün ilk adım atılıyor, devamı gelecek"

Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, bir parti kurma çalışması içerisinde olduklarını belirterek, "Hedefimiz sadece klasik bir siyasi parti kurmak değildir. Hedefimiz, Türkiye'de radikal, köklü değişiklikler yapacak bir siyasi partinin ilk adımını atmaktır. Bugün ilk adım atılıyor, devamı gelecek." dedi.

Yılmaz, bir otelde düzenlediği toplantıda, yeni bir parti kuracaklarını belirterek, ilkelerine ve hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Hedefimiz sadece klasik bir siyasi parti kurmak değildir. Hedefimiz, Türkiye'de radikal, köklü değişiklikler yapacak bir siyasi partinin ilk adımını atmaktır. Bugün ilk adım atılıyor, devamı gelecek." ifadelerini kullanan Yılmaz, hiçbir siyasi partinin kopyası olmadıklarını ve hiçbir siyasi partinin şahsi kimliğine karşı husumetlerinin bulunmadığını dile getirdi.

Yılmaz, Türkiye'nin iyiliği, halkın refahı, özgürlüğü için çalıştıklarını, bunun için bir yol haritası oluşturacaklarını söyledi.

İktidarın da muhalefetin de aynı noktadan yönetildiğini ileri süren Yılmaz, bugün Türkiye'nin bir idealinin bulunmadığını, insanların umutsuz olduğunu savundu.

Bu oluşumun ana ilkelerinden en önemlisinin Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü olduğunu belirten Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu oluşumda kimse alt kimlik siyaseti yapamaz. Biz herkesin kimliğine değer veriyoruz. Ama en önemli şey, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıdır. Biz adalet istiyoruz. Bu partinin, oluşumun bizatihi kendisi adaletsizlik üzerine kurulamaz. Bu oluşumun içerisine ırkçılar, faşistler, bölücüler terör sevicileri giremez. Türk milletinin ayakta kalabilmesi için bunun mecburiyet olduğunu belirtmek istiyorum. Bu oluşum, bireyin mutlak özgürleştirilmesi, bireyin özgürlüğünün en üst noktaya taşınması ve devletin kurumsallaşması ve güçlendirilmesine dayanıyor. Bizim hedefimiz bireyin özgürleştirilmesi ve devletin kurumsal olarak güçlendirilmesidir. Bugün birey özgür değildir, devlet de güçlü değildir."

- Yeni toplantı bir ay sonra

Yılmaz, üniter yapının içinin boşaltılmasına yönelik tartışmaların yapıldığını, bir devletin ayakta kalabilmesi için üniter yapının güçlü olması gerektiğini belirtti.

Bir ay sonra yeni bir toplantı yapacaklarını, ilkelerini ve hedeflerini açıklayacaklarını bildiren Yılmaz, "İktidarı da aynı muhalefeti de aynı. Bunlar birbirinin yedek lastiği, tamamlayıcısı. Ne muhalefet iktidar için bir alternatif olabilir ne de iktidar bütün yaptıklarından dolayı artık bundan sonra iktidar olarak kalabilir. Yeni bir güç lazım, Türkiye'yi birleştirecek herkesi burada hissetirecek bir güç lazım. O da bu güçtür, hepimiz buradayız." diye konuştu.

Yeni partinin kurulması kapsamındaki ilk toplantıya eski bakan Abdulhaluk Mehmet Çay ve Prof. Dr. Anıl Çeçen ile partide görev alacak bazı isimler de katıldı.

- 2018'de ihraç edilmişti

Eski Musul Başkonsolosu da olan Öztürk Yılmaz, CHP Tüzüğüne aykırı eylemleri nedeniyle 2018'de partisinden ihraç edilmişti.

PARTNERJennifer Lopez ikonik elbisesiyle 19 yıl sonra yenidenJennifer Lopez ikonik elbisesiyle 19 yıl sonra yeniden
Sanat güneşi Zeki Müren, Bodrum'da anıldıSanat güneşi Zeki Müren, Bodrum'da anıldı
Bitlis'te 'Beraber Yürüyelim' etkinliğiBitlis'te 'Beraber Yürüyelim' etkinliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz parti

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz'i Nefes'i dekolteli pozuyla olay oldu

Sen Anlat Karadeniz'i Nefes'i dekolteli pozuyla olay oldu

Teröre peş peşe darbe!

Teröre peş peşe darbe!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

Bu görüntü vatandaşları harekete geçirdi! Her yerde aranıyorlar

Bu görüntü vatandaşları harekete geçirdi! Her yerde aranıyorlar

İlk görüntüler paylaşıldı! Beğeni yağdı

İlk görüntüler paylaşıldı! Beğeni yağdı

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

7 bakanlıkta kritik atamalar!

7 bakanlıkta kritik atamalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEKNOFEST’e son gününde yoğun ilgi trafiği kilitledi

Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu

Akılalmaz olay! ‘Büyük bir şebeke var burada…’

‘Büyük bir şebeke var burada…’

Kına gecesinde damadını öldüren kayınpederin ifadesi kan dondurdu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Pakistanlı 2 göçmen Yunan askerleri tarafından darp edilip zorla Türkiye'ye gönderildiklerini iddia etti

İnsanlık dışı uygulama! Darp edip Türkiye'ye göndermişler

Pendik'te hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı! Beklenen oldu

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı!

E-belediye sistemi genişliyor! Bakanlık duyurdu, tüm belediyelerde devreye girecek

E-belediye sistemi genişliyor! Bakanlık duyurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.