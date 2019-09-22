Ardahan Bağımsız Milletvekili Yılmaz'dan yeni parti hazırlığı

Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, bir parti kurma çalışması içerisinde olduklarını belirterek, "Hedefimiz sadece klasik bir siyasi parti kurmak değildir. Hedefimiz, Türkiye'de radikal, köklü değişiklikler yapacak bir siyasi partinin ilk adımını atmaktır. Bugün ilk adım atılıyor, devamı gelecek." dedi.

Yılmaz, bir otelde düzenlediği toplantıda, yeni bir parti kuracaklarını belirterek, ilkelerine ve hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Hedefimiz sadece klasik bir siyasi parti kurmak değildir. Hedefimiz, Türkiye'de radikal, köklü değişiklikler yapacak bir siyasi partinin ilk adımını atmaktır. Bugün ilk adım atılıyor, devamı gelecek." ifadelerini kullanan Yılmaz, hiçbir siyasi partinin kopyası olmadıklarını ve hiçbir siyasi partinin şahsi kimliğine karşı husumetlerinin bulunmadığını dile getirdi.

Yılmaz, Türkiye'nin iyiliği, halkın refahı, özgürlüğü için çalıştıklarını, bunun için bir yol haritası oluşturacaklarını söyledi.

İktidarın da muhalefetin de aynı noktadan yönetildiğini ileri süren Yılmaz, bugün Türkiye'nin bir idealinin bulunmadığını, insanların umutsuz olduğunu savundu.