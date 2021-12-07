HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ardahan'da eksi 15 dereceyi gördüler! Örümcek ağı bile buz tuttu

Ardahan'da eksi 15 dereceyi gördüler! Örümcek ağı bile buz tuttu

07.12.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan’da, dün en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 15,8 derece olarak ölçüldü. Kura Nehri donarken, örümcek ağının da buz tuttuğu görüldü.

Dondurucu soğuğun etkili olduğu kentte dün en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 15,8 derece ölçüldü. Cadde ve sokaklarda buzlanma meydana gelirken, ağaçlarda ve araçların üzerinde kırağı oluştu.

7 Aralık hava durumu! Meteorolojiden son dakika tahminleri: Kar geliyor7 Aralık hava durumu! Meteorolojiden son dakika tahminleri: Kar geliyor

ÖRÜMCEK AĞI DA BUZ TUTTU

Kentin simgesi Kura Nehri donarken, örümcek ağının da buz tutması dikkat çekti. Ardahan Belediyesi'ne bağlı kar temizleme ekipleri ise kentte aralıksız süren çalışma başlattı. Sisin de zaman zaman etkili olduğu kentte Ardahan Kalesi, Kura Köprüsü ve donan Kura Nehri, dronla havadan görüntülendi.

Screenshot_9

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dehşete düşüren olay! Kadın taksi şoförüne satırlı saldırı Dehşete düşüren olay! Kadın taksi şoförüne satırlı saldırı
Sırrı çözüldü! Bin yıllık mezar geleneğiSırrı çözüldü! Bin yıllık mezar geleneği
Dehşete düşüren anlar! Silahlar çekildi, kanlar içinde kaldıDehşete düşüren anlar! Silahlar çekildi, kanlar içinde kaldı
Anahtar Kelimeler:
Ardahan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ülkede gündem oldu! Başbakan sabaha karşı böyle görüntülendi

Ülkede gündem oldu! Başbakan sabaha karşı böyle görüntülendi

TBMM'de büyük gerginlik: Sana soruyorum hadsiz atanmış

TBMM'de büyük gerginlik: Sana soruyorum hadsiz atanmış

Kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum

Kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum

Türkiye'nin gözü bu toplantıda!

Türkiye'nin gözü bu toplantıda!

Son dakika: PKK'nın sözde eyalet sorumlusu ölü ele geçirildi

Son dakika: PKK'nın sözde eyalet sorumlusu ölü ele geçirildi

Bir anda tansiyon yükseldi! Meclisi karıştıran hareket

Bir anda tansiyon yükseldi! Meclisi karıştıran hareket

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

700 kişinin yaşadığı tarihi köye akın ettiler!

700 kişinin yaşadığı tarihi köye akın ettiler!

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Tehlike çanları çalıyor! Türkiye 20 ülkeden birisi

Tehlike çanları çalıyor! Türkiye 20 ülkeden birisi

CHP'nin Mersin'deki mitingine kaç kişi katıldı? Valilik açıkladı

CHP'nin Mersin'deki mitingine kaç kişi katıldı? Valilik açıkladı

AK Partili eski başkanın kardeşi öldürüldü

AK Partili eski başkanın kardeşi öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.