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Ardahan'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2020 17:28 | Son Güncelleme

Ardahan'da kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Ardahan'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar

Kaza, öğle saatlerinde Ardahan- Kars yolu Hasköy mevkisinde meydana geldi. Olgay Salduz yönetimindeki kamyonet, karşıdan gelen Can Özer'in kullandığı minibüsle kafa kafaya çarpıştı.

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Kazada, kamyonet sürücüsü Olgay Salduz ile minibüsteki Emrah Yılmaz, Mehmet Hanifi Kişli, Murat Erdoğan, Şeker Naz Irmak, Kader Baki Ağyürek, Mehmet Baki Ağyürek ve Enes Baki Ağyürek yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ardahan Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazaya karışan araçlar ise çekiciyle bölgeden kaldırıldı.

DHA

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