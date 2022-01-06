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Ardahan'da tilkiye işkence! Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti, Valilikten açıklama geldi

06.01.2022 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da yaralı halde yakalanan tilkiye yapılan işkence ve eziyet görüntüleri sosyal medyada olay oldu. Tepkiler çığ gibi büyürken, görüntülerle ilgili Ardahan Valiliğinden açıklama geldi. Yapılan açıklamada söz konusu görüntülerde yer alan kişilerin kimliklerinin tespit edildiği ve gerekli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Ardahan'da tilkiye işkence! Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti, Valilikten açıklama geldi

Ardahan'da yaralı halde yakaladıkları tilkiye işkence yapanların görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Gelen tepkiler sonrası Ardahan Valiliği harekete geçti. Yapılan açıklamada görüntülerdeki kişiler hakkında işlem başlatıldığı belirtilirken, kötü muameleye maruz kalan tilkinin tedavisinin ardından doğal hayata bırakıldığı belirtildi.

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

''Bir sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan görüntülerde, bir tilkiye kötü muamelede bulunulduğu tespit edilmiş olup, yapılan çalışmalar doğrultusunda; bahse konu videodaki tilkiye kötü muamelede bulunan şahısların kimlik ve adres bilgileri tespit edilmiştir. Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından gerekli işlemler başlatılmıştır. Konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı da bilgilendirilerek adli işlem süreci de başlatılmıştır."

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TİLKİNİN SON DURUMU

Açıklamada ayrıca, kötü muameleye maruz kalan tilkinin tedavisinin ardından doğal hayata bırakıldığı belirtildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Ardahan
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