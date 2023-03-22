ARDAHAN İMSAKİYE 2023: Ardahan sahur vakti, imsak saati kaçta? Diyanet Ardahan ramazan imsakiyesi

Ardahan imsak, sahur ve iftar vakitleri hakkında araştırmalar hız kazandı. On bir ayın sultanı ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutacak olan müslümanlar bugün ilk sahur için kalkacaklar yarında ilk iftar yapılacak. Peki, Ardahan'da sahur vakti, imsak saati kaçta? Diyanet Ardahan ilk sahur ve iftar vakitlerini açıkladı. İşte 2023 ramazan imsakiyesi...

ARDAHAN İLK SAHUR SAATİ KAÇTA?

Ardahan'da ilk sahur saat 04:36'da yapılacak.

24 Mart Ardahan sahur saati 04:34

25 Mart Ardahan sahur saati 04:32

26 Mart Ardahan sahur saati 04:30

ARDAHAN İLK İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

Ardahan'da ilk iftar saati 18:30 olarak açıklandı.

24 Mart Ardahan iftar saati 18:31

25 Mart Ardahan iftar saati 18:33

26 Mart Ardahan iftar saati 18:34

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İMSAK NEDİR?

İmsak, Arapça’da, “kendini tutmak, engellemek” anlamına gelir. Orucun temel unsuru da (rükün) bu anlamdır. İmsak vakti tabiri, dilimizde, oruç yasaklarından (yeme içme ve cinsel ilişki) uzak durma vaktinin başlangıcı anlamında kullanılır. İmsak vakti, tan yerinin ağarması (fecr-i sâdık; bk. Namaz Vakitleri bölümü) vakti olup, bu andan itibaren yatsı namazının vakti çıkmış, sabah namazının vakti girmiş olur; bu vakit aynı zamanda sahurun sona erip orucun başlaması vaktidir.

İFTAR VAKTİ NEDİR?

İftar vakti ise, oruç yasaklarının sona erdiği vakit anlamında olup, güneşin batma vaktidir. Bu vakitle birlikte akşam namazının vakti de girmiş olur. Gündüz ve gecenin teşekkül etmediği bölgelerde oruç süresi, buralara en yakın normal bölgelere göre belirlenir.

İmsakın, ikinci fecirle başlayacağı konusunda fakihler arasında görüş birliği olmakla birlikte, kimi fakihler bu hususta, daha ihtiyatlı olduğu gerekçesiyle fecr-i sâdıkın ilk doğuş anına, kimileri ise oruç tutanlar lehine olduğu gerekçesiyle ışığın biraz uzayıp dağılmaya başladığı zamana itibar edilmesini önermişlerdir.

