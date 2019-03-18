HABER

Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 09:54 | Son Güncelleme

Kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle dün kapanan Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı

Kar yağışı ve yoğun tipiden dolayı dün kapanan Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım yeniden sağlandı.

Karayolları ekipleri, dün akşam saatlerinde yoğun tipiden dolayı görüş mesafesinin düşmesi sonucu ulaşıma kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahar mevkinde karla mücadele çalışması yürüttü.

Bu sabah erken saatlerde başlatılan çalışmanın ardından kara yolu ulaşıma açıldı.

Kara yolunda yoğun tipinin oluşturduğu buzlanmadan dolayı sürücülerin zincir takmaları istendi.

Dünya rekoru bu maçta kırıldı! Tarihe geçtiler Dünya rekoru bu maçta kırıldı! Tarihe geçtiler
Beyaza bürünen Çukurca'da doyumsuz manzaraBeyaza bürünen Çukurca'da doyumsuz manzara
Öküzcüoğlu: "Bugün aldığımız nefes, şehitlerimizin zamanında verdiği son nefes sayesindedir”Öküzcüoğlu: "Bugün aldığımız nefes, şehitlerimizin zamanında verdiği son nefes sayesindedir”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ardahan Ardahan-Şavşat kara yolu açıldı kar ve tipi

En Çok Okunan Haberler

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Jet Sosyete dizisi için flaş karar!

Jet Sosyete dizisi için flaş karar!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

30 milyonluk dev vurgun! Öyle bir sistem kurdular ki!

30 milyonluk dev vurgun! Öyle bir sistem kurdular ki!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

Çanakkale Zaferi’nin 104. yılı 21 pare top atışıyla kutlanmaya başlandı

Çanakkale Zaferi 21 pare top atışıyla kutlandı

18 Mart mesajları: Çanakkale Zaferi için en güzel sözleri! Çanakkale savaşının 104. yılında şehitlerimizi anıyoruz

En güzel Çanakkale zaferi mesajları

Ağrı'da tipide mahsur kalan 4'ü çocuk 9 yolcu kurtarıldı

Ağrı'da tipide mahsur kalan 4'ü çocuk 9 yolcu kurtarıldı

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı! Törenler başladı

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı! Törenler başladı

Kars'ta tipi nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı

Kars'ta tipi nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.