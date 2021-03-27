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Ardahan’da bir köy karantinaya alındı

27.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan’ın Göle ilçesinde bir köy artan corona virüsü vakalarının önüne geçebilmek adına karantinaya alındı.Edinilen bilgilere göre, Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı Kuytuca köyü İlçe Hıfzıssıha Kurulu kararınca vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla karantina uygulanmasına karar verdi.Alınan kararla birlikte Kuytuca köyüne giriş çıkışların yasaklanmasına, başta ilçe Jandarma Komutanlığı olmak üzere kolluk kuvvetler ile sorumluluk sahasına bakılmaksızın yeterli ve gerekli tedbirlerin ivedi bir şekilde planlanarak alınmasına ve talimatlara aykırı tutum içerisinde bulunanların adli ve idari olarak cezalandırılmasına karar verildi.

Ardahan’ın Göle ilçesinde bir köy artan corona virüsü vakalarının önüne geçebilmek adına karantinaya alındı.
Edinilen bilgilere göre, Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı Kuytuca köyü İlçe Hıfzıssıha Kurulu kararınca vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla karantina uygulanmasına karar verdi.
Alınan kararla birlikte Kuytuca köyüne giriş çıkışların yasaklanmasına, başta ilçe Jandarma Komutanlığı olmak üzere kolluk kuvvetler ile sorumluluk sahasına bakılmaksızın yeterli ve gerekli tedbirlerin ivedi bir şekilde planlanarak alınmasına ve talimatlara aykırı tutum içerisinde bulunanların adli ve idari olarak cezalandırılmasına karar verildi.

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