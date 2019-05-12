HABER

Ardahan'da Kura Nehri sağanak nedeniyle taştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 19:08 | Son Güncelleme

Ardahan'da Kura Nehri sağanak nedeniyle taştı

Ardahan kent merkezinden geçen Kura Nehri şiddetli yağış nedeniyle taştı.

Havaların ısınmasıyla kar birikintilerinin erimesi ve etkili sağanak yüzünden debisi yükselen Kura Nehri, Ardahan Ovası'nın mera kısımlarının bir bölümünü sular altında bıraktı.

Taşkın, Ardahan Köprüsü mevkisini adeta göle çevirdi.

Vatandaşlar, tarım arazilerinde zarara yol açmayan taşkını izlemeye geldi.

Vatandaşlardan Mehmet Avşar, Kura Nehri'nin her bahar taştığını belirterek, "Bugün de sağanak etkili oldu ardından su seviyesi yükseldi. Manzara çok güzel olunca biz de izlemeye geldik." dedi.

PARTNERYatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?Yatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?
Kazada ölen 2 polis, törenle memleketine uğurlandı (3)Kazada ölen 2 polis, törenle memleketine uğurlandı (3)
Kapadokya'da yeraltı şehri bulunduKapadokya'da yeraltı şehri bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ardahan Kura Nehri sağanak Sağanak Kura Nehri'ni taşırdı

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

İmamoğlu'na destek veren ünlülere ateş püskürdü! Sofuoğlu'ndan yanıt geldi

İmamoğlu'na destek veren ünlülere ateş püskürdü! Sofuoğlu'ndan yanıt geldi

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

İran'dan flaş ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

İran'dan flaş ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yarıştan çekildi

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yarıştan çekildi

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Reform Eylem Grubu toplanıyor

Reform Eylem Grubu toplanıyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem!

Emniyet'ten son dakika Ali Demir açıklaması!

Emniyet'ten flaş Ali Demir açıklaması!

Konya'da kafede dehşet anları: Pompalı tüfekle rastgele ateş açıldı

Konya'da kafede dehşet anları: 10 yaralı

AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

Bütün gözler Bayburt'ta! Çalışmalar yeniden başladı

Diyanet, Dijital Yayıncılık Daire Başkanlığı kuracak

Diyanet İşleri Başkanı duyurdu: Karar verdik...

Orijinal ve güzel Anneler günü mesajları: 2019'un Anneler Günü kutlu olsun!

Anneler Gününüz kutlu olsun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.