Ardahan'da Kura Nehri sağanak nedeniyle taştı

Ardahan kent merkezinden geçen Kura Nehri şiddetli yağış nedeniyle taştı.

Havaların ısınmasıyla kar birikintilerinin erimesi ve etkili sağanak yüzünden debisi yükselen Kura Nehri, Ardahan Ovası'nın mera kısımlarının bir bölümünü sular altında bıraktı.

Taşkın, Ardahan Köprüsü mevkisini adeta göle çevirdi.

Vatandaşlar, tarım arazilerinde zarara yol açmayan taşkını izlemeye geldi.

Vatandaşlardan Mehmet Avşar, Kura Nehri'nin her bahar taştığını belirterek, "Bugün de sağanak etkili oldu ardından su seviyesi yükseldi. Manzara çok güzel olunca biz de izlemeye geldik." dedi.

