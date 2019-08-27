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Ardahan'da sağanak ve dolu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 18:27 | Son Güncelleme

Kentte etkili olan sağanak ve dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Ardahan'da şiddetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde doluya dönüştü.

Şiddetli yağmur sebebiyle Ardahan ve Çıldır ilçesinde sürücüler araçlarıyla yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Ardahan-Artvin arasındaki Sahara mevkisinde etkili olan dolu çevreyi beyaza bürüdü, bazı araçlara hasar verdi.

Sürücülerden Evren Avşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sahara mevkisinde şiddetli doluya yakalandığını söyledi.

Dolunun aracına zarar verdiğini anlatan Avşar, "Çok şiddetli doluya yakalandık, etraf beyaza büründü, biz de kurtulmak için bir an önce geçmeye çalışırken, aracımız zarar gördü. Aracın her noktasında dolu darbeleri mevcut. Aracın bir farı kırıldı." diye konuştu.

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Ardahan dolu sağanak

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