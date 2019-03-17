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Ardahan'da ulaşıma kar ve tipi engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 18:04 | Son Güncelleme

Kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde ulaşım sağlanamıyor

Ardahan'da kar yağışı ve yoğun tipi sebebiyle ulaşımda güçlükler yaşanıyor.

Bugün öğleden sonra etkisini sürdüren kar yağışı, yüksek kesimlerde yoğun tipiye dönüştü.

Kar yağışı ve tipi özellikle yüksek kesimlerde görüş mesafesini büyük ölçüde düşürdü.

Kar ve tipi Ardahan'ı çevre illerle bağlayan yolların tamamında etkili olurken, Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi görüş mesafesinin sıfıra inmesi dolayısıyla ulaşıma kapatıldı.

Söz konusu yolda karla mücadele çalışması yürütülmesi için tipinin dinmesi bekleniyor.

Ardahan-Posof kara yolunda ise yoğun tipinin oluşturduğu buzlanmadan dolayı sürücülerin zincir takmaları istendi.

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Ardahan Ardahan'da ulaşıma kar ve tipi engeli

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