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Arefe Günü PTT açık mı? 2021 Arefe Günü PTT çalışıyor mu?

11.05.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarın idrak edecek olan mübarek Arefe Günü'nde PTT açık mı sorusu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Arefe Günü PTT çalışıyor mu sorusu vatandaşlar tarafından araştırılırken, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede tam kapanma süreciyle ile ilgili PTT detayları da yer aldı. Peki Arefe Günü PTT açık mı? 2021 Arefe Günü PTT çalışıyor mu? İşte yanıtı...

Arefe Günü PTT açık mı? 2021 Arefe Günü PTT çalışıyor mu?

Arefe Günü'nde PTT açık mı sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanmış olanj genelgede tam kapanma süreciyle ile alakalı PTT detayları da bulunuyor. Peki Arefe Günü PTT açık mı?

2021 AREFE GÜNÜ PTT AÇIK MI?

Bu sene Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması kararlaştırıldı. Kamu çalışanları bayram tatili haftasına denk gelmekte olan 10-11 Mayıs günlerinde tam gün, 12 Mayıs tarihinde ise yarım gün idari izinli sayılacak.

17 gün sürecek tam kapanma kapsamın ilan edilen sokağa çıkma yasağında ise PTT'nin açık olacağı yayınlanan genelge ile belirlendi.

İşte genelde yer alan o bilgiler:

"Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri"


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Ramazan Bayramı

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