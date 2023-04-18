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  4. Arefe günü PTT açık mı, yarım gün mü? 20 Nisan 2023 arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda PTT kargo çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri!

Arefe günü PTT açık mı, yarım gün mü? 20 Nisan 2023 arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda PTT kargo çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri!

18.04.2023 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arefe günü PTT kargoların açık olup olmadığı Ramazan Bayramı öncesi merak konusu oldu. Dağıtım şirketleri çalışama saatleri ile kurumun arefe günü öğleden sonra hizmet verip vermediği konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, Arefe günü PTT açık mı, yarım gün mü? 20 Nisan 2023 arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda PTT kargo çalışıyor mu?

Arefe günü PTT açık mı, yarım gün mü? 20 Nisan 2023 arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda PTT kargo çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri!

Arefe günü PTT kargoların açık olup olmadığı merak edildi. Birçok kişi internette "2023 Ramazan Bayramı arifesi PTT kargolar yarım gün mü, tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere, Ramazan Bayramı resmi tatili bu yıl Cuma, cumartesi, pazar günlerine denk gelecek. İşte Arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda PTT kargolarda son durum...

AREFE GÜNÜ PTT ÇALIŞIYOR MU?

Arefe günü yarım gün olduğu için PTT yarım gün çalışacak.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA PTT KARGO TATİL Mİ, ÇALIŞIYOR MU?

PTT ve PTT Kargo bayram boyunca kapalı olacak.

2023 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

23 Mart günü başlayan oruç 20 Nisan günü sona erecek. Ramazan Bayramı tarihleri ise şöyle:

Ramazan Bayramı arefesi 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün - 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün - 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün - 23 Nisan Pazar

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