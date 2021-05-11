HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Arefe günü tam gün mü, yarım gün mü tatil? Arefe günü resmi tatil mi? Arefe günü ne zaman?

Arefe günü tam gün mü, yarım gün mü tatil? Arefe günü resmi tatil mi? Arefe günü ne zaman?

11.05.2021 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken, Ramazan Bayramı için de araştırmalar başladı. Ramazan Bayramı’nın habercisi olan Arefe gününün ne zaman olduğu ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ramazan Bayramı bu sene 13 – 14 ve 15 Mayıs tarihlerine denk geliyor. 12 Mayıs tarihi ise Arefe günü olarak kutlanacak. Peki Arefe günü resmi tatil mi?

Arefe günü tam gün mü, yarım gün mü tatil? Arefe günü resmi tatil mi? Arefe günü ne zaman?

Ramazan Bayramı’na az bir zaman kala, vatandaşlar Arefe gününün tam gün mü yarım gün mü tatil olduğunu merak ediyor. Ramazan Bayramı ülkemizde resmi tatil olarak kutlanırken, Arefe günü de resmi tatil olarak kutlanıyor mu? Arefe günü, tam gün mü yarım gün mü tatil?

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN 2021?

Arefe günü bu sene 12 Mayıs 2021 tarihine denk geliyor.

AREFE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?

Arefe günü yarım gün olarak kabul ediliyor ve yarım gün çalışmadan sonra tatil uygulanıyor.

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Arefe günü resmi tatil olacak. Resmi kurum ve kuruluşlar yarım gün çalışacak. Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması kararlaştırıldı. Kamu çalışanları bayram tatili haftasına denk gelen 10-11 Mayıs'ta tam gün 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli olacak. Böylelikle bayram tatili 9 gün olacak.

cami11

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

  • Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
  • Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
  • Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Arefe günü ramazan ayının son orucu tutulacak. Yani arefe günü oruç tutulur.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin 5 yoluBağışıklık sistemini güçlendirmenin 5 yolu
Bayramda şehirler arası seyahat yasağı var mı?Bayramda şehirler arası seyahat yasağı var mı?
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Ramazan

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması

Yeni dönem! HES üzerinden de alınacak

Yeni dönem! HES üzerinden de alınacak

Eski halinden eser yok şimdi!

Eski halinden eser yok şimdi!

Kamu işçisine ikramiye ödemesi bugün yapılıyor!

Kamu işçisine ikramiye ödemesi bugün yapılıyor!

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki tek şart

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki tek şart

2023 seçimleri için flaş iddia: Şimdiden bayram edebilirler

2023 seçimleri için flaş iddia: Şimdiden bayram edebilirler

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Mafyayı nasıl çökerttiğimizi sorarsan anlatırım

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Mafyayı nasıl çökerttiğimizi sorarsan anlatırım

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Çırılçıplak çatıda güneşlendi! Bu görüntüler Burdur'da çekildi

Çırılçıplak çatıda güneşlendi! Bu görüntüler Burdur'da çekildi

Anneler Günü'nde eşinden ve oğlundan dayak yedi

Anneler Günü'nde eşinden ve oğlundan dayak yedi

Thodex olayında bir ilk! Kabul edildi

Thodex olayında bir ilk! Kabul edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.