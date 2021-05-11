Arefe günü tam gün mü, yarım gün mü tatil? Arefe günü resmi tatil mi? Arefe günü ne zaman?

Ramazan Bayramı’na az bir zaman kala, vatandaşlar Arefe gününün tam gün mü yarım gün mü tatil olduğunu merak ediyor. Ramazan Bayramı ülkemizde resmi tatil olarak kutlanırken, Arefe günü de resmi tatil olarak kutlanıyor mu? Arefe günü, tam gün mü yarım gün mü tatil?
Arefe günü bu sene 12 Mayıs 2021 tarihine denk geliyor.
Arefe günü yarım gün olarak kabul ediliyor ve yarım gün çalışmadan sonra tatil uygulanıyor.
Arefe günü resmi tatil olacak. Resmi kurum ve kuruluşlar yarım gün çalışacak. Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması kararlaştırıldı. Kamu çalışanları bayram tatili haftasına denk gelen 10-11 Mayıs'ta tam gün 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli olacak. Böylelikle bayram tatili 9 gün olacak.
Arefe günü ramazan ayının son orucu tutulacak. Yani arefe günü oruç tutulur.