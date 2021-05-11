Arefe günü tam gün mü, yarım gün mü tatil? Arefe günü resmi tatil mi? Arefe günü ne zaman?

Ramazan Bayramı’na az bir zaman kala, vatandaşlar Arefe gününün tam gün mü yarım gün mü tatil olduğunu merak ediyor. Ramazan Bayramı ülkemizde resmi tatil olarak kutlanırken, Arefe günü de resmi tatil olarak kutlanıyor mu? Arefe günü, tam gün mü yarım gün mü tatil?

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN 2021?

Arefe günü bu sene 12 Mayıs 2021 tarihine denk geliyor.

AREFE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?

Arefe günü yarım gün olarak kabul ediliyor ve yarım gün çalışmadan sonra tatil uygulanıyor.

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Arefe günü resmi tatil olacak. Resmi kurum ve kuruluşlar yarım gün çalışacak. Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması kararlaştırıldı. Kamu çalışanları bayram tatili haftasına denk gelen 10-11 Mayıs'ta tam gün 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli olacak. Böylelikle bayram tatili 9 gün olacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Arefe günü ramazan ayının son orucu tutulacak. Yani arefe günü oruç tutulur.



