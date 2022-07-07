Arefe günü ne zaman, yarım gün mü yoksa tatil mi sorusunun yanıtı birçok kişinin merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. 9 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesinde arefe günü tarihini ve arefe gününün tatil olup olmadığını merak eden vatandaşlar planlarını ona göre yapıyor. Peki, arefe günü tatil mi? 2022 Kurban Bayramı arefe günü ne zaman, yarım gün mü? İşte detaylar.

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe gününün ne zaman olduğu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 dini takvimiyle birlikte belli oldu. Arefe günü bu yıl 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor.

AREFE GÜNÜ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Bu yıl 8 Temmuz Cuma gününe denk gelen Kurban Bayramı arefesi her yıl olduğu gibi bu yıl da yarım gün olacak. Kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ve bankalar arefe gününde yarım gün mesai yapacak.

