HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Arefe günü tatil mi? 2022 Kurban Bayramı arefe günü ne zaman, yarım gün mü?

Arefe günü tatil mi? 2022 Kurban Bayramı arefe günü ne zaman, yarım gün mü?

07.07.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arefe günü, Kurban Bayramı tarihinin yaklaşmasıyla birlikte plan yapmak isteyen birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Bu yıl 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde birçok kişi, 'Arefe günü tatil mi, yarım gün mü?' sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. Peki, arefe günü tatil mi? 2022 Kurban Bayramı arefe günü ne zaman, yarım gün mü?

Arefe günü tatil mi? 2022 Kurban Bayramı arefe günü ne zaman, yarım gün mü?

Arefe günü ne zaman, yarım gün mü yoksa tatil mi sorusunun yanıtı birçok kişinin merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. 9 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesinde arefe günü tarihini ve arefe gününün tatil olup olmadığını merak eden vatandaşlar planlarını ona göre yapıyor. Peki, arefe günü tatil mi? 2022 Kurban Bayramı arefe günü ne zaman, yarım gün mü? İşte detaylar.

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe gününün ne zaman olduğu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 dini takvimiyle birlikte belli oldu. Arefe günü bu yıl 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor.

AREFE GÜNÜ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Bu yıl 8 Temmuz Cuma gününe denk gelen Kurban Bayramı arefesi her yıl olduğu gibi bu yıl da yarım gün olacak. Kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ve bankalar arefe gününde yarım gün mesai yapacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bayram tatili öncesi oteller doldu! Yer bulamayan valiyi arıyorBayram tatili öncesi oteller doldu! Yer bulamayan valiyi arıyor
Önce doktoru öldürdü sonra intihar etti!Önce doktoru öldürdü sonra intihar etti!
İadeleri için İsveç ve Finlandiya'ya yazı gönderildiİadeleri için İsveç ve Finlandiya'ya yazı gönderildi
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı arefe arefe günü arefe günü ne zaman arefe günü tatil mi kurban bayramı arefesi ne zaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorine bu gece yarısı indirim geliyor!

Motorine bu gece yarısı indirim geliyor!

Nwakaeme'den sürpriz imza!

Nwakaeme'den sürpriz imza!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, görevden alındılar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, görevden alındılar

Önce doktoru öldürdü sonra intihar etti!

Önce doktoru öldürdü sonra intihar etti!

İstanbul'da akılalmaz olay! Polisler bile şaşırdı

İstanbul'da akılalmaz olay! Polisler bile şaşırdı

12 yıl sonra ortaya çıkan vahşette yasak aşk iddiası

12 yıl sonra ortaya çıkan vahşette yasak aşk iddiası

İlginizi Çekebilir

Ünlü futbolcunun kızı pozuyla olay oldu! Şapkasıyla gizledi

Ünlü futbolcunun kızı pozuyla olay oldu! Şapkasıyla gizledi

Şaka yapmak istemişti! Bir anda her şey tersine döndü

Şaka yapmak istemişti! Bir anda her şey tersine döndü

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Doğru gördüğün yoldan sapma! Kafanı karıştırmak isteyenler var

Doğru gördüğün yoldan sapma! Kafanı karıştırmak isteyenler var

Göğüslerini elleriyle kapattı! Yarı çıplak pozuyla isyan etti

Göğüslerini elleriyle kapattı! Yarı çıplak pozuyla isyan etti

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.