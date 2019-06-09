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Arı kovanları yanmasın diye kovayla su taşıdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 18:59 | Son Güncelleme

Arı kovanları yanmasın diye kovayla su taşıdılar

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Selvilitepe Mahallesi Irlamaz yolu üzerindeki Tepelik mevkisindeki otluk alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Nejdet Çakır'a ait arı kovanları alevler arasında kalırken arıcılık malzemelerinin bulunduğu depo tamamen yandı.

Alevlerin arı kovanlarına sıçramaması için kovan sahibi Çakır ve mahalleliler, kovalarla su taşıyarak yangına müdahale etti.

Olay yerine gelen orman yangın ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla alevler kontrol altına alındı.

Necdet Çakır, kovanlarını kontrol etmek için geldiği sırada yangını gördüğünü anlatarak, "Bir anda yangın çıktı ve alevler buraya kadar geldi. Ben buraya gelmemiş olsaydım kovanlarımın hepsi yanacaktı. Vatandaşlar yardımcı oldu, hepsinden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

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arı kovanı Manisa Turgutlu yangın

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