Arıcılar dört gözle ayıların kış uykusuna yatmasını bekliyor

Ayı saldırılarından en çok zararı arıcıların gördüğüne işaret eden Erden, "Ayı, balı çok seviyor. Bizler kendi imkanlarımızla bunun önüne geçebilmek için ayı çiti diye tabir ettiğimiz elektrikli çitler kullanıyoruz. Maalesef bu çözüm olmuyor. Bu çitler değil hayvana insana bile bir zarar vermiyor. Arıcıların arılarını meskun mahallere yakın yerlere taşımaları gerekiyor. Arılarına sigortalarını yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Kış mevsiminin bir an önce başlayıp, ayıların kış uykusuna yatmalarını temenni ediyoruz. Elimizden başka bir şey gelmiyor." diye konuştu.

Kış uykusuna yatmadan önce yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine yaklaştığını, ayıların arı kovanlarına saldırdığını belirten Erden, "Dağlara, kışa yakın, meyve veren ağaçların dikilmesi gerekiyor. Yemek üreten firmalar bir proje geliştirerek bu olayların gerçekleştiği bölgelere yemek artıklarını götürsünler. Bir toplanma merkezi kendinden oluşur diye düşünüyorum." dedi.

İlçenin Yumacık köyünde ikamet eden Recep Demirci de ayıların arı kovanlarına zarar verdiğini belirtti.

Yetkililerden yardım beklediğini söyleyen Demirci, "Arı kovanlarımı, ayı saldırısından korumak için balkonuma taşıdım. Burası yerden 5 metre yüksekte, bu da arılarımın verimini düşürüyor. Bir komşum da normal ahşap çitin içine elektrikli çit sistemi kurdu, arılığını böyle koruyor." ifadelerini kullandı.

İlçenin Kayabaşı köyünde ikamet eden Cihat Yazıcı ise 45 yıldır arıcılık yaptığını, köylerinde daha önceleri ayı korkusu olmadığını söyledi.

Eskiden köylerinin kalabalık olduğuna değinen Yazıcı, şunları dile getirdi:

"Bu nedenle ayılar köylere gelemezdi. Köylerde insan azalınca ayılar köylere gelmeye ve zarar vermeye başladılar. Boş evlere dahi giriyorlar. Dolayısıyla insanlar mağdur. Bugüne kadar 25'in üzerinde arı kovanımı ayılar dağıttı. Ayı saldırılarından kovanlarımı korumak için evime, yöremizde sergi denilen balkon yaptım ve arılarımı oraya koydum. Ancak arıların yüksekte olması üretimi düşürdü. Bu yüzden bir kısmını yere indirdim. Bu alana dikenli ve jiletli tel çektim, ayrıca naylon branda ile çevresini kapattım. Şu anda ayılar yaklaşamıyor."