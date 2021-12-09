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Arif Arslan kimdir, neden öldü? İlahiyatçı yazar Arif Arslan kaç yaşındaydı?

09.12.2021 01:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü ilahiyatçı yazar Arif Arslan hayatını kaybetti. Arslan'ın vefat haberi sonrası hayatı ve ölüm sebebi merak ediliyor. Peki Arif Arslan kimdir, neden öldü? İlahiyatçı yazar Arif Arslan kaç yaşındaydı? İşte merak edilenler...

Arif Arslan kimdir, neden öldü? İlahiyatçı yazar Arif Arslan kaç yaşındaydı?

İlahiyatçı yazar Arif Arslan'ın vefatı sonrası hayatı ve ölüm sebebi araştırılıyor. Pek çok yayınlanmış telif, araştırma, şiir ve ders kitapları bulunan Arif Arslan, bir süredir tedavi görüyordu. Peki Arif Arslan kimdir?

ARİF ARSLAN KİMDİR?

Arif Arslan, 12 Haziran 1957 tarihinde Askeri Antalya, Güçlüköy'de dünyaya gelmiştir. 1969 yılında ilkokulu bitirmiş,, ardından iki yıl Arapça ve Kur'an eğitimi görmüştür. 1977 yılında Antalya İmam-Hatip lisesini ve 191 yılında İzmir Yüksek İslam Enstitüsünü bitirmiştir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders kitapları ile sosyal, kültürel ve dini pek çok konuda kitaplar yazmıştır.

2001-2004 seneleri arasında Eğitim Psikolojisi üzerine Mastır, 2004-2009 seneleri arasında da genel psikoloji üzerine doktora yapmıştır.

Sevilen yazarın ayrıca yayınlanmış telif, araştırma, şiir ve ders kitapları olmak üzere pek çok türde eseri bulunmaktadır.

ARİF ARSLAN NEDEN ÖLDÜ?

İlahiyatçı yazar Arif Arsla bir süredir kanser tedavisi görmekteydi. Arslan, yaşam mücadelesini kaybetti.

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