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    4. Arızalanan asansör 4. kattan boşluğa düştü! Önce tavana fırlayıp sonra yere çakıldılar... O anlar saniye saniye kamerada

    Arızalanan asansör 4. kattan boşluğa düştü! Önce tavana fırlayıp sonra yere çakıldılar... O anlar saniye saniye kamerada

    31.08.2023 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Çin’in Hunan eyaletininin Changsha bölgesindeki bir apartmanın asansörü aniden aşağıya inerken bozuldu. İçinde üç kişinin bulunduğu asansör 4. katta aniden durdu ve birkaç dakika sonra büyük bir hızla yere çakıldı. Korkunç kaza anları asansörün güvenlik kamerasına yansırken üç kişinin olayı hafif yaralı olarak atlattığı ifade edildi.

    Çin’in Hunan eyaletininin Changsha bölgesindeki bir apartmanda üç kişinin bindiği asansör aşağıya doğru inerken aniden 4. katta durdu ve birkaç dakika sonra aniden düştü. New York Post tarafından paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde asansörün düşmeden önceki anlarda yolcuların yardım için düğmeye bastığı ve gergin bir şekilde etrafına baktığı görüldü.

    ÖNCE TAVANA ÇARPTILAR SONRA YERE DÜŞTÜLER

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    Asansörde bulunlar düşmenin etkisiyle önce tavana yükseldi ardından ise birbirlerinin üzerine düşerek yere çakıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri asansörde sıkışan üç kişiyi de kurtarmayı başardı. Bir kişinin bacağında morluklar oluşurken diğerinin bel kemiğinin iki yerinde kırık olduğunu ve üçüncü kişinin sağlık durumunun henüz bilinmediği ifade edildi.

    NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

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    Asansörün içinde bulunan kişilerden biri olan Li olay anına ilişkin olarak, “Her şey bir anda oldu. Yere düşmeden önce hepimiz havaya fırladık. Kontrolümüzü sağlayamadan kendimizi yerde bulduk. O sırada asansörde yaşlılar veya çocuklar olsaydı, ne olabileceğini düşünmekten korkuyorum” dedi.

    Asansörün arızalanma nedenine dair herhangi bir resmi açıklama yapılmazken olaya ilişkin olarak incelemelerin devam ettiği söylendi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Çin asansör

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