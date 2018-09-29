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Arızalanan uçak, tarlaya zorunlu iniş yaptı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 15:06 | Son Güncelleme

ARIZA LAMBASI YANINCA ACİL İNİŞ YAPMIŞ Manisa'nın Kula ilçesinde dün C-15-M Cessna tipi keşif uçağının boş tarlaya, arıza lambası yanınca zorunlu iniş yaptığı ortaya çıktı.

Arızalanan uçak, tarlaya zorunlu iniş yaptı (2)

ARIZA LAMBASI YANINCA ACİL İNİŞ YAPMIŞ
Manisa'nın Kula ilçesinde dün C-15-M Cessna tipi keşif uçağının boş tarlaya, arıza lambası yanınca zorunlu iniş yaptığı ortaya çıktı. Yapılan kontrollerde uçağın sorunu tespit edilemedi.
Uçmasında sorun görülmeyince yeniden kalkış yapan uçak, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na, firmanın pist alanına götürüldü. Uçağın arızasının tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)

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Arızalanan uçak, tarlaya zorunlu iniş yaptı (2)

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