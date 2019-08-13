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Arjantin Devlet Başkanı Macri'den muhalefete "güven kazanma" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 01:25 | Son Güncelleme

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri: - Muhalefetin güven kazanmak için çalışması gerekiyor. Ben yardımcı olmak isterim ancak bu kolay değil. Çünkü daha önce ülkeyi yönettiler ve onların daha önce yaptığı şeyler yüzünden bugün piyasalarda olan oldu" - "Seçim sonuçları karşısında ülke riski bir günde 350 puan arttı, maalesef çok kötü bir gün geçirdik. Bugün, ön seçimlerin öncesinden daha fakiriz ve dolar tekrar yükselmeye başladı" - "Ön seçim bizim için bir mesajdı ve onu anladık"

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, ön seçim sonuçlarının ekonomiyi olumsuz etkilemesine ilişkin, "Muhalefetin güven kazanmak için çalışması gerekiyor. Ben yardımcı olmak isterim ancak bu kolay değil. Çünkü daha önce ülkeyi yönettiler ve onların daha önce yaptığı şeyler yüzünden bugün piyasalarda olan oldu." dedi.

Devlet Başkanı Macri, düzenlediği basın toplantısında ön seçim sonuçlarının ülke ekonomisine olumsuz yansımalarını değerlendirdi.

Macri, Arjantin pezosunun dolar karşısında kaybettiği değerin yüzde 30'a ulaşmasına ilişkin, "Geçen cuma iyi bir durumdaydık, dolar düşüyordu. Seçim sonuçları karşısında ülke riski bir günde 350 puan arttı, maalesef çok kötü bir gün geçirdik. Bugün, ön seçimlerin öncesinden daha fakiriz ve dolar tekrar yükselmeye başladı." diye konuştu.

Doların hızlı yükselişinin ardından Macri, Arjantinlilerin yararına ekonomik önlemler alınması için gerekli talimatları verdiğini açıkladı.

Macri, dünyanın muhalefete güvenmediğini belirterek, "Muhalefetin güven kazanmak için çalışması gerekiyor. Ben yardımcı olmak isterim ancak bu kolay değil. Çünkü daha önce ülkeyi yönettiler ve onların daha önce yaptığı şeyler yüzünden bugün piyasalarda olan oldu." ifadelerini kullandı.

Macri, muhalefetin yönetime gelmesi halinde ekonominin büyük sorunlarla karşılaşacağını savunarak, şunları kaydetti:

"Bugün (ekonomideki çalkalanma) olan şey, gelecekte olabileceklerin sadece göstergesi. Bu durum, geçmişte birçok insanın parasını Arjantin'de tutmamasına neden oldu. Geçmişe dönemeyiz çünkü dünya bunu Arjantin'in sonu olarak görüyor. Dünyayla uyum içinde olmayan bir Arjantin devam edemez."

- "Ön seçim bir mesajdı ve onu anladık"

Devlet Başkanı Macri, beklemediği kadar az oy aldığı seçim sonuçlarını değerlendirirken, "Yapacak çok işimiz var. Ön seçim bizim için bir mesajdı ve onu anladık. Çalışmaya devam etmek için buradayız. Ekim ayındaki seçimlerin değişimin devamının bir kanıtı olması için yapmamız gereken çok şeyin olduğu konusunda ikna olmuş durumdayız." dedi.

Ülkede düzenlenen ön seçimin sonuçlarının açıklanmasının ertesi gününde Arjantin pezosunun dolar karşısındaki kaybı yüzde 30'u aşmıştı. Geçen hafta 45,50 Arjantin pezosu olan dolar, 60 Arjantin pezosunu aşmış ve Merkez Bankasının, 105 milyon dolar bozdurmasının ardından dolar kuru 53 Arjantin pezosuna gerilemişti.

- Arjantin'deki ön seçimler

Ülkede, devlet başkanlığı seçimlerinin özeti olarak görülen "ön seçimler", 27 Ekim'de gerçekleşecek devlet başkanlığı seçimine katılacak adayları belirlemek için yapılıyor.

Seçimlerde muhalif Alberto Fernandez'in Herkesin Cephesi Koalisyonu geçerli oyların yüzde 47'sini, Devlet Başkanı Macri'nin liderliğindeki Değişim İçin Bir Arada Koalisyonu ise oyların yüzde 32'sini almıştı.

Devlet başkanı ile başkan yardımcısı adayının yanı sıra 127 ulusal milletvekili ve 24 senatör adayının belirlendiği ön seçimlere katılım oranı yüzde 75 olarak kaydedilmişti.

Arjantin halkı, bir koalisyonun ön seçimde alacağı oy oranının, başkanlık seçimlerinde de çok değişmeyeceğini düşünüyor ancak 2015'te, Macri'nin liderliğini yaptığı koalisyon ön seçimi yüzde 8'lik oy oranı farkıyla ikinci sırada tamamlamasına rağmen devlet başkanlığı seçimlerini ikinci turda kazanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Alberto Fernandez Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri

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