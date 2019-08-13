Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, ön seçim sonuçlarının ekonomiyi olumsuz etkilemesine ilişkin, "Muhalefetin güven kazanmak için çalışması gerekiyor. Ben yardımcı olmak isterim ancak bu kolay değil. Çünkü daha önce ülkeyi yönettiler ve onların daha önce yaptığı şeyler yüzünden bugün piyasalarda olan oldu." dedi.

Devlet Başkanı Macri, düzenlediği basın toplantısında ön seçim sonuçlarının ülke ekonomisine olumsuz yansımalarını değerlendirdi.

Macri, Arjantin pezosunun dolar karşısında kaybettiği değerin yüzde 30'a ulaşmasına ilişkin, "Geçen cuma iyi bir durumdaydık, dolar düşüyordu. Seçim sonuçları karşısında ülke riski bir günde 350 puan arttı, maalesef çok kötü bir gün geçirdik. Bugün, ön seçimlerin öncesinden daha fakiriz ve dolar tekrar yükselmeye başladı." diye konuştu.

Doların hızlı yükselişinin ardından Macri, Arjantinlilerin yararına ekonomik önlemler alınması için gerekli talimatları verdiğini açıkladı.

Macri, dünyanın muhalefete güvenmediğini belirterek, "Muhalefetin güven kazanmak için çalışması gerekiyor. Ben yardımcı olmak isterim ancak bu kolay değil. Çünkü daha önce ülkeyi yönettiler ve onların daha önce yaptığı şeyler yüzünden bugün piyasalarda olan oldu." ifadelerini kullandı.