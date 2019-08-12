Arjantin Devlet Başkanı Macri'den ön seçim açıklaması

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, ön seçimlere ilişkin, "Kötü bir seçim geçirdik ve ekim ayında gerekli olan desteği alabilmemiz için çabalarımızı iki katına çıkarmamız gerekiyor." dedi.

Devlet Başkanı Macri, destekçilerinin toplandığı alanda ön seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Ön seçimler için Arjantin halkını tebrik eden Macri, "Kötü bir seçim geçirdik ve ekim ayında gerekli olan desteği alabilmemiz için çabalarımızı iki katına çıkarmamız gerekiyor." dedi.

Ekimde düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerinin ülkenin gelecek 30 yılını belirleyeceğini söyleyen Macri, "Halkı dinliyor, demokrasiye inanıyoruz. Son yıllarda yaşadığımız zorluklar birçok kaygıya, şüpheye neden oldu ancak ben sizlere yardım etmek için buradayım, bu ülkeyi seviyorum." diye konuştu.

- Arjantin'de ön seçimler

Ülkede devlet başkanlığı seçimlerinin özeti olarak görülen ön seçimler, ekimde gerçekleşecek devlet başkanlığı seçimine katılacak adayları belirlemek için yapılıyor.

Ön seçimde, siyasi partilerin bir araya gelerek oluşturdukları koalisyonları, genel seçimde temsil edecek başkan adayları belirleniyor.

Arjantin halkı, seçimlerde, devlet başkanı ile başkan yardımcısı adayının yanı sıra 127 ulusal milletvekili ve 24 senatör adayı için de oy kullandı.

Katılım oranının yüzde 75 olduğu ön seçimler, devlet başkanlığı seçimi öncesi siyasi tarafların oy oranlarının tahmin edilebilmesini sağlayacak.

