HABER

Arjantin'in yeni Ekonomi Bakanı Martin Guzman: "Derin bir ekonomik ve sosyal krize çözüm bulmak için geldik"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 04:20 | Son Güncelleme

Ekonomi Bakanı Guzman: - "(IMF ile yapılan 57 milyar dolarlık borç anlaşması) IMF, bu anlaşmanın başarısız olduğunu ve Arjantin'deki ekonomik durumun vahim olduğunu kabul etti"

Arjantin'in yeni Ekonomi Bakanı Martin Guzman, bakan olarak düzenlediği ilk basın toplantısında, "Durum aşırı derecede hassas, makroekonomi çok ince bir çizgide seyrediyor. Derin bir ekonomik ve sosyal krize çözüm bulmak için geldik." dedi.

Ekonomi Bakanlığı görevini dün üstlenen Guzman, kendisine görev süresince eşlik edecek ekibini açıklamasının ardından önceliğinin Arjantin'in son yıllarda yaşadığı ekonomik düşüşün önüne geçmek olduğunu belirtti.

Dış borçların ödenmesi için ülkenin gelişmesi gerektiğini ifade eden Guzman, "Durum aşırı derecede hassas, makroekonomi çok ince bir çizgide seyrediyor. Derin bir ekonomik ve sosyal krize çözüm bulmak için geldik." diye konuştu.

Guzman, ülkesinin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yaptığı 57 milyar dolarlık IMF tarihinin en yüksek borç anlaşmasına ilişkin şunları kaydetti:

"IMF, bu anlaşmanın başarısız olduğunu ve Arjantin'deki ekonomik durumun vahim olduğunu kabul etti. Açık bir görüşme umuyoruz ancak bizim bazı kararlar almamız gerekiyor. Bu bizim programımız, bunu biz tasarlıyoruz. Anlaşmanın makro sürdürülebilirlik hedeflerine nasıl uyarlanacağını araştıracağız. Bütün yatırımcılarla ve IMF ile yapıcı bir ilişki kurmak istiyoruz. Arjantin ekonomisini sakinleştirmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Arjantin'in şu ana kadar 44 milyar dolar aldığı anlaşma hakkında Guzman, borç ödemek için IMF'den borç almaya devam etmenin doğru olmadığını ancak üretken kapasiteyi artıran kamu yatırımları için ödenek alınabileceğini belirtti.

Guzman, enflasyonun 2019 yılı için yüzde 55 civarında olacağına dikkati çekerek, "Bizim tersine döndürmek için geldiğimiz durum bu. Devlet başkanının bana emanet ettiği görev, Arjantin ekonomisini sakinleştirmek, düşüşü engellemek ve sürdürülebilir kalkınma sürecinin temellerini atmak." şeklinde konuştu.

Mauricio Macri hükümetinin ülkeyi batmanın eşiğine getirdiğini belirten Guzman, "Abartılı vaadlerde bulunmaya değil önceki yönetimin bıraktığı problemi çözmeye geldik." ifadesini kullandı.

Guzman, ülkede dolar alımına getirilen kısıtlamanın devam edeceğini ve 2020 yılı için daha fazla vergi düzenlemesi yapılmasının mümkün olmadığını sözlerine ekledi.

Korku filmi gibi! Sobayı tutuşturmak isterken alev topuna döndü Korku filmi gibi! Sobayı tutuşturmak isterken alev topuna döndü
Beşiktaş’ta motosiklet polis aracına çarptı: 2 yaralıBeşiktaş’ta motosiklet polis aracına çarptı: 2 yaralı
Polis aracına çarpan motosikletteki iki kişi yaralandıPolis aracına çarpan motosikletteki iki kişi yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arjantin Ekonomi Bakanı Martin Guzman

En Çok Okunan Haberler

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

Türkiye'de sadece bir tane var! 50 lirayı, 50 bin liraya satıyor

Türkiye'de sadece bir tane var! 50 lirayı, 50 bin liraya satıyor

Kalın'dan 'ABD yaptırımı' açıklaması

Kalın'dan 'ABD yaptırımı' açıklaması

'Birtakım alçaklıklar hissediyorum birtakım yerlerden'

'Birtakım alçaklıklar hissediyorum birtakım yerlerden'

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

Ali Ağaoğlu hakkında hapis istemi!

Ali Ağaoğlu hakkında hapis istemi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya’da ‘kırmızı kod’ uyarısı için gece nöbeti başladı

'Kırmızı kod' sonrası ekipler teyakkuzda!

Irak'ta Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına roket düştü

Irak'ta Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına roket düştü

Ankara’da 5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı banyoda ölü bulundu

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

Mobilya atölyesindeki büyük yangın saatler sonra söndürüldü!

Mobilya atölyesindeki büyük yangın saatler sonra söndürüldü!

Malatya’da evde baygın bulunan şahıs kurtarılmadı

Malatya’da evde baygın bulunan şahıs kurtarılmadı

Rusya'da askeri helikopter düştü: 2 ölü

Rusya'da askeri helikopter düştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.