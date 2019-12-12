Arjantin'in yeni Ekonomi Bakanı Martin Guzman: "Derin bir ekonomik ve sosyal krize çözüm bulmak için geldik"

Arjantin'in yeni Ekonomi Bakanı Martin Guzman, bakan olarak düzenlediği ilk basın toplantısında, "Durum aşırı derecede hassas, makroekonomi çok ince bir çizgide seyrediyor. Derin bir ekonomik ve sosyal krize çözüm bulmak için geldik." dedi.

Ekonomi Bakanlığı görevini dün üstlenen Guzman, kendisine görev süresince eşlik edecek ekibini açıklamasının ardından önceliğinin Arjantin'in son yıllarda yaşadığı ekonomik düşüşün önüne geçmek olduğunu belirtti.

Dış borçların ödenmesi için ülkenin gelişmesi gerektiğini ifade eden Guzman, "Durum aşırı derecede hassas, makroekonomi çok ince bir çizgide seyrediyor. Derin bir ekonomik ve sosyal krize çözüm bulmak için geldik." diye konuştu.

Guzman, ülkesinin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yaptığı 57 milyar dolarlık IMF tarihinin en yüksek borç anlaşmasına ilişkin şunları kaydetti:

"IMF, bu anlaşmanın başarısız olduğunu ve Arjantin'deki ekonomik durumun vahim olduğunu kabul etti. Açık bir görüşme umuyoruz ancak bizim bazı kararlar almamız gerekiyor. Bu bizim programımız, bunu biz tasarlıyoruz. Anlaşmanın makro sürdürülebilirlik hedeflerine nasıl uyarlanacağını araştıracağız. Bütün yatırımcılarla ve IMF ile yapıcı bir ilişki kurmak istiyoruz. Arjantin ekonomisini sakinleştirmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.