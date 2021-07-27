Arka bahçede yatan servet! Sri Lanka'da dünyanın en büyük safiri bulundu!

Sri Lankalı yetkililer, dünyanın en büyük safir yıldız kümesinin bir arka bahçede tesadüfen bulunduğunu söylüyor. Bir mücevher tüccarına göre taş, yaklaşık 510 kilogram ağırlığında ve değeri 100 milyon dolar.

"Serendipity Sapphire" olarak adlandırılan taşın sahibi Gamage, BBC'ye verdiği demeçte, "Kuyuyu kazan kişiler bazı nadir taşlar hakkında bizi uyardı. Daha sonra bu devasa örneğe rastladık" dedi.

TAŞIN TEMİZLENMESİ BİR YILDAN FAZLA SÜRDÜ

Söz konusu kişi güvenlik nedeniyle tam adını veya yerini vermek istemedi. Gamage, taşın analiz edilip onaylanmadan önce çamurdan ve diğer yabancı maddelerden temizlemesini bir yıldan fazla sürdüğünü dile getirdi.

Mücevher uzmanı da olan Gamage, temizleme işlemi sırasında kümeden bazı taşların düştüğünü ve bunların yüksek kaliteli yıldız safirleri olduğunun tespit edildiğini söyledi.

MÜCEVHER BAŞKENTİ RATNAPURA

Sinhalese dilinde mücevherler şehri anlamına gelen Ratnapura, Güney Asya ülkesinin mücevher başkenti olarak biliniyor. Geçmişte de burada değerli taşların bulunduğu kaydedildi.

Sri Lanka, safir ve benzeri kıymetli taşların ihracında önde gelen ülkeler arasında yer alıyor.

Geçen yıl ülke mücevher, kesme elmas ve mücevher ihracatından yaklaşık yarım milyar dolar kazandı.

400 MİLYON YIL ÖNCESİNE AİT

Ünlü gemolog Dr Gamini Zoysa BBC'ye verdiği demeçte, "Daha önce hiç bu kadar büyük bir örnek görmemiştim. Bu muhtemelen yaklaşık 400 milyon yıl önce oluşmuş" dedi.

Ancak uzmanlar, numunenin karat değeri yüksek olmasına rağmen küme içindeki tüm taşların kaliteli olmayabileceğine de dikkat çekiyor.



