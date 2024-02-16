Arka Sokaklar dizisine bomba transfer! Usta oyuncu dizinin kadrosuna katıldı

1967 senesinde güzellik yarışmasında birinci seçilerek adından söz ettiren Serpil Örümcer, daha sonra 'Samanyolu' şarkısıyla tanınan şarkıcı Berkant'la yaptığı evlilikle sanat dünyasındaki yerini almıştı.

Yeşilçam'ın ve sahnelerin aranan ismi haline gelen 'Bayan Bacak' lakaplı Serpil Örümcer, uzun süredir zorlu bir hayat mücadelesi veriyor.

Faturalarını ödemek için eski fotoğraflarını satmaya başlayan Örümcer geçen günlerde Instagram hesabından yayınladığı videoda "Ben 70'li yılların sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bu fotoğraflarımı 200 liradan yardım amaçlı satıyorum. Elektrik, su, doğal gaz faturamı ödemek istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız adınıza imzalı fotoğraflarımı göndermek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

MÜJGAN KARAKTERİNE HAYAT VERECEK

'Arka Sokaklar' ekibi son haliyle hayranlarını üzen Serpil Örümcer'i konuk oyuncu olarak diziye dahil etti. Örümcer, dizide 'Aylin komiser'in ev sahibi olan 'Müjgan' karakterine hayat verecek.

"KÖTÜ BİR VAZİYETTEYİM"

Kendisine teklif edilen rolden çok mutlu olduğunu söyleyen Serpil Örümcer, "Resimlerimi, plaklarımı başka birileri satıyor. İnternete giriyorum saatimi, kitabımı satıyorlar ama kimin sattığını bilmiyorum. Durumum pek iyi değil kirada oturuyorum, elektrik, su faturalarımı hiçbir şekilde ödeyemiyorum, kötü bir vaziyetteyim. Başkaları benim üstümden para kazanıyor. Resimlerimi satmaya karar verdim. Elektriğimi, suyumu, doğal gazımı, kiramı ödeyebileyim diye böyle bir yola çıktım. Bu zor günlerimde 'Arka Sokaklar' dizisinden teklif geldi ve inanılmaz mutlu oldum" dedi.