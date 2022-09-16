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Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay sevgilisiyle öpüşürken yakalandı

16.09.2022 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar'ın Tekin'i olarak adını geniş kitlelere duyuran Onur Bay bir kafede görüntülendi. Çevresine aldırış etmeyen Onur Bay Nişantaşı'ndaki bir kafede sevgilisi Ecem Ataç ile öpüşürken görüntülendi.

Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay sevgilisiyle öpüşürken yakalandı

Arka Sokaklar'daki Tekin rolüyle hafızalara kazınan 26 yaşındaki Onur Bay yine öpüşürken yakalandı. Daha önce meslektaşı Dilara Aksüyek ile aşk yaşayan genç oyuncu kısa bir süredir de Ecem Ataç ile aşk yaşıyor.

Onur Bay ve Ecem Ataç, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir kafede görüntülendi. Mutlulukları yüzlerinden okunan ikili, dakikalarca romantik anlar yaşadı.

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Onur Bay ve kız arkadaşı, çevredekilere aldırış etmeden dakikalarca öpüştü. Genç çiftin o anları da objektiflere yansıdı.

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Onur Bay daha önce de benzer şekilde kendisinden 8 yaş büyük aşkı Aksüyek ile öpüşürken yakalanmıştı.

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Onur Bay arka sokaklar ecem yaşında
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