Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay sevgilisiyle öpüşürken yakalandı

Arka Sokaklar'daki Tekin rolüyle hafızalara kazınan 26 yaşındaki Onur Bay yine öpüşürken yakalandı. Daha önce meslektaşı Dilara Aksüyek ile aşk yaşayan genç oyuncu kısa bir süredir de Ecem Ataç ile aşk yaşıyor.

Onur Bay ve Ecem Ataç, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir kafede görüntülendi. Mutlulukları yüzlerinden okunan ikili, dakikalarca romantik anlar yaşadı.

Onur Bay ve kız arkadaşı, çevredekilere aldırış etmeden dakikalarca öpüştü. Genç çiftin o anları da objektiflere yansıdı.

Onur Bay daha önce de benzer şekilde kendisinden 8 yaş büyük aşkı Aksüyek ile öpüşürken yakalanmıştı.

