Arkadaşı Kur'an kursunda gizlice kaydetti, babası şikayet etti! Skandal görüntüler sonrası itiraf etti: "Benimle dalga geçtiler diye dövdüm"

13 yaşındaki çocuğu döve döve yere seren, "Sana vurmadım" derken de şiddet uygulamaya devam eden Sedat Çomak uyguladığı şiddete gerekçe olarak 'çocukların kendisiyle dalga geçmesini' gösterdi. Kur'an kursunda gizlice kaydedilen dayak görüntülerin ardından Çomak tutuklandı.

ÇOCUĞUNUN DÖVÜLDÜĞÜ ANLARI GÖRÜNCE POLİSE GİTTİ

Polise giden D.Ç., Hürriyet Mahallesi Dokuz Eylül Sokak'ta bulunan Tepecik İlim Kültür ve Hizmet Derneği Kur'an kursuna gönderdiği 13 yaşındaki oğlu M.Ç.'nin, 24 Şubat günü hocası tarafından darbedildiği şikayetinde bulundu.

İTİRAF ETTİ: BENİMLE DALGA GEÇTİLER

D.Ç., oğlunun arkadaşının cep telefonuyla gizlice kaydettiği dayak anlarının görüntülerini polise verdi. Şikâyet ve görüntüler üzerine polis Sedat Çomak'ı gözaltına aldı.

Büyükçekmece Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre; kendisiyle dalga geçtikleri için çocukları dövdüğünü itiraf eden Sedat Ç., polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(DHA-İHA)

