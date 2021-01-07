HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Arkadaşını tüfekle yaralayıp kaçtı

Arkadaşını tüfekle yaralayıp kaçtı

07.01.2021 21:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Arkadaşını tüfekle yaralayıp kaçtı

Bilecik’te bir kişi tartıştığı arkadaşının tüfekle yaraladıktan sonra olay yerinde kaçtı.İddialara göre, Bilecik’in Gölpazarı ilçesi Orta Mahalle Cengiz Topel İlköğretim okulu önünde Mehmet A.(25) ile Enes T.

Bilecik’te bir kişi tartıştığı arkadaşının tüfekle yaraladıktan sonra olay yerinde kaçtı.
İddialara göre, Bilecik’in Gölpazarı ilçesi Orta Mahalle Cengiz Topel İlköğretim okulu önünde Mehmet A.(25) ile Enes T. (27 )arasında henüz belirlenmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet A. tüfek ile arkadaşını vurarak aracına binerek olay yerinden kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Enes T. kendi imkanları ile yaklaşık 500 metre ileride bulunan Gölpazarı Devlet Hastaneye gitti. Yaralanan Enes T. Gölpazarı Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük İlçe Devlet hastanesine sevk edildi.
Polis ve jandarma ekipleri kaçan şahıs için Bilecik ve çevre illerde geniş çaplı arama başlattı.

Arkadaşını tüfekle yaralayıp kaçtı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu
İletişim Başkanlığı'ndan CHP'nin iddiasına yanıtİletişim Başkanlığı'ndan CHP'nin iddiasına yanıt
29 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 29?29 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 29?

En Çok Okunan Haberler

Kobani iddianamesi kabul edildi!

Kobani iddianamesi kabul edildi!

Bağcılar Belediyesi'nde asgari ücret 3 bin 870 lira oldu

Bağcılar Belediyesi'nde asgari ücret 3 bin 870 lira oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı! 'Linç edileceğimi bile bile...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı! 'Linç edileceğimi bile bile...'

Türk doktordan tarihi başarı! Ölümcül hastalığa çare buldu

Türk doktordan tarihi başarı! Ölümcül hastalığa çare buldu

Hastanede ortaya çıktı! 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı

Hastanede ortaya çıktı! 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı

İğrenç olay! Öz kızının çocuğunun babası olduğu ortaya çıktı

İğrenç olay! Öz kızının çocuğunun babası olduğu ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Diğer Haberler

Osmaniyeli karı koca 6 saat arayla koronavirüsten hayatını kaybetti

Osmaniyeli karı koca 6 saat arayla koronavirüsten hayatını kaybetti

Bakan Koca'dan, Bakan Varank ile 'aşı adayları' görüşmesi

Bakan Koca'dan, Bakan Varank ile 'aşı adayları' görüşmesi

Bakan Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge ile görüştü

DSÖ'den Türkiye'ye teşekkür

Bakan Koca Uğur Şahin'le görüştü

Bakan Koca Uğur Şahin'le görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan CHP'nin iddiasına yanıt

İletişim Başkanlığı'ndan CHP'nin iddiasına yanıt

7 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.