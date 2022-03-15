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Arkadaşları penisinin büyüklüğünü görünce OnlyFans modeli oldu! “Kararımdan hiç pişman değilim”

15.03.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Danny D. isimli bir sosyal medya kullanıcısının hayatı arkadaşlarının cinsel organını görmesiyle bir anda değişti. Arkadaşlarının cinsel organının büyüklüğünden dolayı şaşkınlıklarını gizlemedikleri Danny, ani bir kararla OnlyFans hesabı açtı. Daha öncesinde inşaat işçisi olarak şantiyelerde çalıştığını dile getiren Danny, finansal açıdan hayatının tamamen değiştiğini söyledi.

Arkadaşları penisinin büyüklüğünü görünce OnlyFans modeli oldu! “Kararımdan hiç pişman değilim”

İngiltere’nin en çok tanınan erkek OnlyFans yıldızlarından biri olan Danny D isimli bir adam inşaat işçiliğinden OnlyFans kariyerine uzanan yolculuğunu ve gelirindeki büyük artışı anlattı. Jaack Maate'in Happy Hour podcast'inde konuşan Danny, sunucu Jack Dean'in ne kadar kazandığı sorulduğunda, olağandışı kariyer değişikliğinin finansal faydalarından bahsetti.

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ARKADAŞLARININ TEPKİSİYLE HER ŞEY DEĞİŞTİ

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Arkadaşlarıyla bir müzik festivaline gittiğini ve orada beraber tuvalet girmek sorunda kaldıklarında Danny, çevresindekilerin cinsel organının büyüklüğü karşısında şaşırdığını anlattı. Arkadaşlarının desteklemesi sayesinde kendisine bir OnlyFans hesabı açan Danny, “Ayda 20 bin sterlin (yaklaşık 385 bin TL) kazanıyorum. Açıkçası işin içinde maliyetler var. Daha fazla içerik üretmek için özel fikirlere ve maddi olarak harcama yapmaya ihtiyacın var. Benimki bir tür yan iş, bu benim asıl işim ya da gelirim değil. Kararımdan hiç pişman değilim” dedi.

Abonelerinden gelen istekleri yerine getirdiğini dile getiren Danny, onlarla iletişim içinde olmanın her zaman kendisine daha özgüvenli ve iyi hissettirdiğini söyledi. Hayranlarının kullanılmış iç çamaşırlarını satın almak istediğini ifade eden Danny,”Bu durumu başta garipsemiştim ama hayranlarımın istekleirni yerine getirmek hoşuma gidiyor” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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